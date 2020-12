Kirche Westerstede: Krippenspiele Heiligabend auch im Netz

Westerstede Kürzere Gottesdienste, eine begrenzte Anzahl an Plätzen und regelmäßiges Durchlüften: Das Weihnachtsfest in der St.-Petri-Kirche findet dieses Jahr unter Corona-Bedingungen statt. Trotz der Auflagen will die Kirche Heiligabend ihre Pforten für ein breites Publikum öffnen, sagt Pastorin Sabine Karwarth: „Es ist für viele Menschen wichtig, Zuspruch und Hoffnung in dieser Zeit zu spüren.“ Die Krippenspiele werden zusätzlich im Internet zu sehen sein.

„Wir dürfen nicht so viele Menschen in die Kirche lassen“, sagt Karwarth und verweist auf die Pandemie. Die maximale Anzahl liege bei hundert Personen pro Gottesdienst. Aus diesem Grund sind am 23. und 24. Dezember Reservierungen für die Gottesdienste in der St.-Petri-Kirche und der Pauluskirche erforderlich. „Wir haben jetzt schon 300 Anmeldungen“, so Karwarth. Dass die Gemeinde in dieser unsicheren Corona-Lage ein so großes Interesse zeigt, sei ihrer Meinung nach ein großer Vertrauensvorschuss.

Wegen der begrenzten Plätze finden dieses Jahr an Heiligabend mehr Gottesdienste als gewöhnlich in der St.-Petri-Kirche statt: Von 13 bis 23.30 Uhr werden sieben Christvesper gefeiert. Sie dauern jeweils eine halbe Stunde. Nach jeder Veranstaltung gebe es dann eine halbstündige Pause, um die Kirche durchzulüften und so die Ansteckungsgefahr zu minimieren, sagt Karwarth. Über Lautsprecher sei geplant, die Gottesdienste auf den Marktplatz zu übertragen. Ein weiterer Gottesdienst findet im Altenzentrum statt.

Bereits am 23. Dezember werden drei Krippenspiele in der Kirche veranstaltet. Diese Vorführungen können sich Interessierte auch an Heiligabend auf dem YouTube-Kanal der St.-Petri-Kirche ansehen.

Um die kirchlichen Botschaften an Weihnachten in die Wohnzimmer zu bringen, gebe es auch noch die Überlegung, CDs mit Andachten zu produzieren, sagt Karwarth. Denn allein über das Internet erreiche man nicht alle Senioren. „Wir versuchen es auf allen Medien“, so die Pastorin.

Sehnsucht nach Heil

Für Pastorin Sabine Karwarth ist die Kirche besonders in diesen Zeiten ein Symbol der Verlässlichkeit. „Wenn alles um einen herum in 10 000 kleine Teile zerbricht, dann gibt es diese Sehnsucht nach einem Ort der heil ist.“ Und dieses Heil sei in Weihnachten verheißen. Es sei daher richtig, die Kirche zu öffnen: „Corona macht uns einsam, wenn wir einander vergessen.“

Reservierungen der Gottesdienste unter kirchewesterstede.church-events.de