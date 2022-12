Volksbank Westerstede: Angst vor Explosionen – Bank schließt zwei Automaten auf dem Dorf

Linswege /Halsbek Aus Angst vor Geldautomatensprengungen hat die Volksbank Westerstede ihre Standorte in Linswege und Halsbek geschlossen. Einer der Gründe ist die Vielzahl an Explosionen von Geldautomaten in der Vergangenheit. Der Schritt sei nicht leicht gefallen, so Bankvorstand Stefan Terveer. Die Argumente gegen den Erhalt wogen aber offensichtlich schwerer: „Beide Standorte sind aufgrund ihrer Lage und derzeitigen technischen Ausstattung hinsichtlich potenzieller Sprengungen gefährdet gewesen. Über den Automaten befinden sich sowohl in Linswege als auch Halsbek vermietete Wohneinheiten.“

Kurzfristig kommuniziert

Um nicht noch Täter anzulocken, hat sich die Volksbank außerdem entschieden, erst spät über die Schließung zu informieren. „Eben diese sensible Situation hat uns dazu bewegt“, so Terveer. Deshalb seien auch nur die Kunden Anfang Dezember in Kenntnis gesetzt worden, zwei Wochen später wurde dann geschlossen.

Doch nicht nur die rapide angestiegene Zahl an Automatensprengungen sind ein Grund. Die zurückgegangene Frequentierung spielte bei der Entscheidung ebenfalls eine Rolle. „Die Nutzung der Automaten sowohl in Linswege als auch Halsbek ist stark zurückgegangen“, heißt es seitens der Bank. Christian Blessen, ebenfalls im Vorstand, sagt dazu: „Die Bargeldversorgung erfolgt vermehrt in den Einkaufsmärkten in Westerstede – Die bargeldlose Zahlweise hat sich seit Beginn der Pandemie immer weiter etabliert, Serviceaufträge werden inzwischen meist online oder in unserer Hauptstelle von unseren Kunden getätigt.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter "kurz vor acht" der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

kurz vor acht - Der Tag kompakt Unsere Redaktion stellt Ihnen jeden Werktag die wichtigsten regionalen Nachrichten des Tages zusammen.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Unsere Redaktion stellt Ihnen jeden Werktag die wichtigsten regionalen Nachrichten des Tages zusammen.

Das spiele bei der Schließung aber nur eine Nebenrolle, wie Blessen sagt: „Die wirtschaftliche Betrachtungsweise unterstützt unsere Entscheidung – sollte jedoch in den vergangenen Jahren dennoch nicht das Hauptargument sein.“ Schon seit einigen Jahren werde ein Rückgang bei der Nutzung festgestellt. „Verändertes Kaufverhalten in Verbindung mit der digitalen Entwicklung tragen massiv dazu bei“, so Blessen weiter. Dennoch habe die Volksbank beide Standorte so lange wie möglich halten wollen. Durch die negative Entwicklung hinsichtlich der Automatensprengungen habe man die Situation nun anders bewerten und behandeln müssen. Derzeit wird von der Volksbank geprüft, ob ein Kontoauszugsdrucker am Standort des Famila-Marktes aufgestellt werden kann, um dort weiteren Service zu ermöglichen, der in Linswege und Halsbek nun weggefallen ist.

Schlechte Erfahrungen

Die Kombination aus Sicherheitsrisiken, die nicht nur Gebäude und Technik, sondern in erster Linie Menschenleben beinhalten, haben die Westersteder Bank final dazu bewegt, die Standorte Linswege und Halsbek zu schließen. „Wir sind in der Region trotz der Schließung der beiden Automaten-Standorte sehr gut aufgestellt. Sowohl die Bargeldversorgung als auch die Angebote an SB-Dienstleistungen für unsere Kunden sind weiterhin vollumfänglich gesichert“, sagt Terveer. Neben den Automaten in der Hauptstelle in der Peterstraße, hat die Volksbank Westerstede sowohl im Famila-Markt Westerstede, im Edeka-Markt Westerstede, in der Ammerland-Klinik sowie in der Filiale in Ocholt Angebote.

Im Ammerland und im gesamten Nordwesten machten Banken zuletzt schlechte Erfahrung. Es kam in der Vergangenheit immer wieder zu Automatensprengungen. Anfang 2022 gab es eine Explosion bei der OLB in Augustfehn, im Juli wurde ein Sparkassen-Automat in Edewecht gesprengt und dabei nahezu die komplette Filiale zerstört.