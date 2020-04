Corona Im Ammerland: Im Schritt-Tempo zur Müllentsorgung in Mansie

Mansie Wer zur Deponie Mansie abbiegt, erkennt auf einen Blick: Hier ist alles etwas anders als sonst. Schon von der Straße aus weisen Pylone Autofahrern den Weg zur Einfahrt. Hier stehen Mitarbeiter und regeln den Verkehr. Denn wenn der Andrang besonders groß ist, dann müssen die Wagen gleich links auf einen Schotterparkplatz ausweichen und in Viererreihen warten, damit es nicht zu einem Rückstau auf die Landesstraße kommt.

Verlängerte Öffnungszeiten Seit der Wiedereröffnung der Deponie Mansie gelten längere Öffnungszeiten. Diese wurden wegen des großen Andrangs jetzt noch einmal bis zum Ende dieser Woche verlängert. Die Anlage schließt diesen Mittwoch, 29. April, und Donnerstag, 30. April, erst um 18 Uhr. Am Samstag können Interessierte ihren Grünschnitt und weitere Abfälle bis 16 Uhr entsorgen. Ab Montag, 4. Mai, gelten für die Deponie Mansie dann wieder die gewohnten Öffnungszeiten von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr sowie am Samstag von 7.30 bis 12 Uhr.

Wer bereits die Einfahrt passiert hat, für den geht es in einer Fahrspur bis zur Anmeldung, wo ebenfalls ein Mitarbeiter nach dem Rechten sieht. „Dieses System haben sich die Mitarbeiter ausgedacht, weil die Befürchtung groß war, dass wir nach der Pause regelrecht überrannt werden“, lobt der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs, Michael Hauschke , das gelungene Ergebnis.

Parallel seien verlängerte Öffnungszeiten angeboten worden, was den Andrang zusätzlich entzerrt habe. „Wir haben in der ersten Woche nach der Wiederöffnung täglich weit über 300 Anlieferungsvorgänge bearbeitet und sind froh, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern mit den verlängerten Öffnungszeiten eine reibungslose und zügige Entsorgung ihrer seit Wochen gesammelten Abfälle anbieten konnten“, sagt Hauschke.

Außer in Spitzenzeiten geht es momentan für die Wartenden recht zügig voran. Rund eine Viertelstunde Wartezeit müsse eingeplant werden, schätzt der stellvertretende Deponieleiter Ralf Gerdes. Wer es eilig habe, sollte in den Abendstunden kommen. „Viele denken nicht an unsere verlängerten Öffnungszeiten und die gelten noch bis Ende der Woche“, empfiehlt Gerdes. Mittwoch und Donnerstag schließt die Anlage erst um 18 Uhr, Samstag um 16 Uhr.

In den vergangenen Tagen sei recht viel los gewesen. Angesammelte Gartenabfälle seien angeliefert worden, aber auch Sperrmüll, Bauschutt und Farbreste. „Man merkt, die Leute räumen auf oder renovieren“, sagt Gerdes lachend.

Auch hier gibt es eine kleine Änderung: Um die Abstandsregeln einhalten zu können, wurden für Grünabfälle und Ast- und Strauchwerk erweiterte Entsorgungsmöglichkeiten auf den Flächen der ehemaligen Kompostierungsanlage eingerichtet.

Bisher sei alles sehr gut gelaufen. „Wir haben auch von den Bürgern sehr viel positives Feedback erhalten“, freut sich der stellvertretende Deponieleiter.