Klimaschutz in Rastede: Neue Pläne für Windkraft, Photovoltaik und Ladesäulen

Rastede Die Gemeinde Rastede strebt an, weitere 272 Hektar für die Errichtung von Windenergieanlagen bereitstellen. Das geht aus einer Beratungsvorlage für den Klima- und Umweltausschuss hervor, der sich an diesem Dienstag, 20. September, in öffentlicher Sitzung (18 Uhr, Neue Aula) unter anderem mit der Windpotenzialstudie 2022 befassen wird. Nach dem Beschluss Anfang März war das Papier erarbeitet worden und liegt nun zur Beratung vor.

Mehr Flächen vorhalten

Hintergrund: Der Bund will die Kommunen verpflichten, bestimmte Flächenanteile für Windkraft vorzuhalten. In Niedersachsen sind das bis zum Jahr 2032 2,2 Prozent der Landesfläche. „Aktuell wird davon ausgegangen, dass dieser Wert auf die Kommunen und damit letztlich auch auf die Gemeinde Rastede ,heruntergebrochen‘ werden wird“, erläutert Erster Gemeinderat Günther Henkel in der Vorlage.

Für die Gemeinde würde dies, sofern sich nicht zwischenzeitlich noch das Land für einen höheren Wert entscheiden würde, was nach Bundesrecht möglich wäre, einen Umfang von wenigstens 272 Hektar bedeuten. Das würde wiederum heißen, dass neben den durch den Flächennutzungsplan gesicherten vorhandenen Windflächen in Wapeldorf, Lehmdermoor und Lehmden mit rund 135 Hektar Flächenumfang mindestens weitere 137 Hektar Fläche ausgewiesen sein sollten, so Henkel. Die jetzt ermittelten Flächen lägen vor allem im südöstlichen Teilbereich der Gemeinde.

Zweites Thema der Sitzung wird eine Potenzialanalyse für Photovoltaik-Freiflächenanlagen sein. Auch diese Studie war im März beauftragt worden. Hintergrund ist das Bestreben der Gemeinde, Klimaneutralität zu erreichen. Ermittelt wurden Flächen mit einem Umfang von insgesamt gut 1000 Hektar. Diese befinden sich überwiegend im Bereich Lehmdermoor, Rastedermoor und Delfshauser Moor.

Antrag von 2021

Ein weiteres Thema wird schließlich ein Antrag der Gruppe SPD/UWG sein, der bereits vom Januar 2021 datiert. Gefordert worden war seinerzeit, dass die Gemeinde Rastede die Elektromobilität voranbringen und die Kommune selbst sowie Rasteder Unternehmen verstärkt öffentliche Ladesäulen anbieten sollten. Vorgeschlagen wird nun, bis zum Ende des dritten Quartals 2023 einen Ladeinfrastruktur-Masterplan für die Gemeinde Rastede zu erarbeiten, wenn und soweit hierfür Drittmittel mindestens anteilig zur Verfügung gestellt werden, ist der Beratungsvorlage zu entnehmen. Die Verwaltung reagiert damit auf eine Information des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. Der hatte in seinem Eildienst vom 13. Juli 2022 mitgeteilt, dass die Bundesregierung einen neuen Masterplan Ladeinfrastruktur plant und die Kommunen in die Entscheidungsprozesse einbinden möchte.