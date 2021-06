Kommunalwahl in Rastede: Grüne schicken 15 Bewerber ins Rennen

Rastede Der Rasteder Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen gibt seine Kandidaten für die Kommunalwahl am 12. September bekannt. Die Grünen wollen 15 Bewerberinnen und Bewerber ins Rennen schicken.

15 Bewerber

Erstmals wurde die Aufstellungsversammlung erfolgreich als Hybridveranstaltung durchgeführt. Somit hatten auch alle interessierten Mitbürger per Livestream die Möglichkeit der Veranstaltung zu folgen, um so einen persönlichen Eindruck der Grünen in Rastede zu gewinnen, heißt es in einer Mitteilung des Ortsverbandes. „Transparente Entscheidungen sind für Grüne wichtig“, wird Sprecher Guido Brüggemann zitiert.

Im großen Tagungsraum der Genossenschaftsakademie in Rastede wurde die Bewerberliste gewählt. Auf Listenplatz 1 steht Dr. Sabine Eyting. Auf Platz 2 folgt Jan Hoffmann, auf Platz 3 Sandra Peters.

Auf die weiteren Plätze wurden Max Kunze, Birgit Rowold, Andreas Daries, Dr. Anke Voß, Eckart Roese, Sarah Brüggemann, Guido Brüggemann, Hilka Herden, Jörn Benjes, Kathrin Anna Wessel, Vincent Born und Torsten Schönebaum gewählt.

Nicht mehr antreten wird unterdessen Gerd Langhorst. Seit 1993 ist er ununterbrochen Mitglied des Rates der Gemeinde Rastede und seit 1996 zudem als Fraktionsvorsitzender intensiv um die Geschicke der Gemeinde bemüht.

Den Fraktionsvorsitz hatte der 74-Jährige erst kürzlich abgegeben, nun zieht er sich auch aus dem Rat zurück.

Wahlprogramm

Mit großer Erwartung blicke der Ortsverband auf ein starkes Team für die Gemeinde Rastede, heißt es in der Mitteilung. Es sei gelungen, neben kommunalpolitischer Erfahrung auch kreative und junge Kandidatinnen und Kandidaten aus der Mitte der Gemeinde neu aufzustellen. „Wir werden zukunftsfähige Politik nicht nur für, sondern ganz gezielt auch im Dialog mit unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus allen Ortsteilen gestalten“, befanden einstimmig die frisch gewählten Kandidatinnen und Kandidaten.

Der nächste Meilenstein liege in der Finalisierung des Wahlprogramms für Rastede. Darin sollen konkrete Maßnahmen für die Bewältigung aktueller Herausforderungen erarbeitet werden.

Zum Ende der Aufstellungsversammlung war für das Sprecherteam Guido Brüggemann und Jan Hoffmann klar: „Wir haben ein hochmotiviertes Team aufgestellt, welches sich den herausfordernden Zukunftsfragen für Rastede annehmen will und noch mehr Verantwortung tragen möchte. Wir sind bereit. Alles ist drin.“