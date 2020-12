Ortsentwicklung in Rastede: Antiquariat am „Nordpol“ schließt

Rastede Wer Rastede in Richtung Hahn-Lehmden verlässt, kommt unweigerlich auch am „Nordpol“ vorbei. Diesen Namen trägt seit mehr als 100 Jahren das auffällige Gebäude am Ortsausgang, in dem sich einst eine Blaufärberei befand, später eine Gastwirtschaft und ein Hotel betrieben wurden und in dem seit Mitte der 1980er Jahre ein Antiquitätengeschäft besteht.

Gebäude verkauft

1986 kaufte der gebürtige Rasteder Thomas Behrens das Haus, seitdem betreibt er in dem historischen Gebäude seinen Laden „Antiquitäten im Nordpol“. Doch nach fast 35 Jahren soll nun im Frühjahr Schluss sein. „Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt“, erzählt der 58-Jährige. Vor zehn bis zwölf Jahren habe er schon einmal versucht, das Haus zu verkaufen.

Was seinerzeit nicht funktionierte, gelang dem Antiquitätenhändler jetzt. „Ich habe das Gebäude verkauft“, sagt Behrens. An wen er das Haus verkauft hat, verrät Behrens nicht. Nach Informationen unserer Redaktion soll es sich um einen Wiefelsteder handeln, der das Gebäude abreißen und auf dem Grundstück ein Mehrparteienhaus errichten lassen möchte.

Haus mit langer Geschichte

„Das Gebäude steht nicht in der Denkmalliste“, sagt Heiko Kramer von der Unteren Denkmalbehörde beim Landkreis Ammerland. Er sei allerdings gerade im Gespräch mit dem Landesamt für Denkmalpflege, ob es sich möglicherweise um ein schutzwürdiges Gebäude handeln könnte. Ein Ergebnis stehe allerdings noch aus.

Behrens war Anfang 20, als er zunächst in Wahnbek begonnen hatte, Antiquitäten aller Art zu verkaufen und zu restaurieren. „Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen“, sagt der 58-Jährige, der schon als Jugendlicher ein Faible für alte Möbel, altes Spielzeug oder alte Radios hatte.

Mit dem Kauf der früheren Gastwirtschaft „Nordpol“ am Rasteder Ortsausgang erfüllte sich Behrens in den 80er Jahren dann einen Traum. Der war mit einer Menge Arbeit verbunden. Das Gebäude hatte einige Zeit leergestanden, es befand sich in desolatem Zustand.

Mühsames Geschäft

„Als ich das Haus gekauft habe, habe ich hier rund um die Uhr gebastelt“, erinnert sich Behrens. Doch inzwischen sieht man dem Gebäude sein Alter an. Um es wieder auf Vordermann zu bringen, wäre eine größere Investition nötig.

„Es macht mir immer noch Spaß“, sagt Behrens über seine Beweggründe für den Verkauf, aber der Antiquitätenhandel sei in den vergangenen Jahren auch mühsamer geworden. „Man muss mehr kämpfen“, meint der Rasteder, der sich selbst als „Sammler“ bezeichnet. Wer das Geschäft am Rasteder Ortsausgang betritt, stellt das unweigerlich fest. Möbel, Dekoartikel, Kleinkunst und Flohmarktsachen in allen Preislagen sind in den Räumen zu finden. „Ich überlege, einen Ausverkauf zu machen“, sagt der Antiquitätenhändler, der auch darüber nachdenkt, sein Geschäft in anderer Form weiterzuführen.