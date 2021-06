Rasteder Lesestunden: Im Palaisgarten trifft Kultur auf Fußball

Rastede Pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft hat die Residenzort Rastede GmbH den Berliner Journalisten und Autor Ronny Blaschke nach Rastede eingeladen. Im Zuge der „2. Rasteder Lesestunden“ umriss Ronny Blaschke vor rund 60 Zuhörern im Palaisgarten die wichtigsten Themen aus seinem im vergangenen Jahr veröffentlichten Buch „Machtspieler“.

Mit großer Leichtigkeit erklärte Ronny Blaschke anhand einiger spannender Geschichten aus der Welt der Politik und des Fußballs die Wege der Instrumentalisierung des Fußballs durch meist nicht demokratisch gewählte Machthaber in den Krisenregionen der Welt, schreibt die Residenzort Rastede GmbH in einer Pressemitteilung. Viele der Zuhörer machten bei der anschließenden Diskussionsrunde mit, bei der auch Themen wie der Korruptionsskandal beim Deutschen Fußballbund oder Sponsoring von deutschen Fußballteams durch umstrittene Sponsoren angesprochen wurden.

Alles in allem seien alle Beteiligten sehr zufrieden gewesen mit der Veranstaltung, die bei wunderschönem Sommerwetter in traumhafter Kulisse vor dem Palais in Rastede stattfand. Die Lesung hatte in Zusammenarbeit mit Landessparkasse zu Oldenburg und dem Verlag „Die Werkstatt“ angeboten werden könne.

Am Donnerstag, 8. Juli, gehen die „2. Rasteder Lesestunden“ in die dritte Runde. Im Beachclub Rastede in Nethen, Bekhauser Esch 170, wird dann Gisa Pauly mit einer Lesung aus ihrem Buch „Lachmöwe“ für Sommergefühle sorgen. Beginn wird wiederum um 19Uhr sein, Tickets gibt es noch unter