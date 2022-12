Speelkoppel Rastede: Vorhang auf für ersten Theaterfrühling

Rastede Vorhang auf für ein neues Konzept: Die Speelkoppel Rastede bringt im kommenden Jahr erstmals den Rasteder Theaterfrühling auf die Bühne. „Das letzte Mal standen wir im November 2019 auf der kleinen Bühne im Mühlenhof“, berichtet Peter Icken von der Speelkoppel. Dann legten die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen den Spielbetrieb auch bei den Laienschauspielern aus Rastede lahm.

In diesem Jahr wollte die Speelkoppel eigentlich mit einem neuen Stück zurückkehren. Doch Ausfälle in den eigenen Reihen sorgten dafür, dass daraus nichts wurde. „Wir hatten bereits mit den Proben begonnen, mussten dann aber wegen der Absagen leider die Proben einstellen“, bedauert Sabine Richter von der Speelkoppel die Entscheidung.

Jetzt aber stehen die Mitglieder der Speelkoppel wieder im Probenraum und studieren gleich zwei Stücke für ein neues Konzept ein. „Wir wollen uns bei unseren treuen Zuschauern mit einem Theaterfrühling bedanken. Darum studieren wir in kurzer Zeit zwei Einakter ein, die wir an einem Abend auf die Bühne bringen werden“, erklärt Peter Icken die neue Idee.

Ausgesucht wurden zwei Stücke von unterschiedlichen Autoren, die aber inhaltlich eines gemeinsam haben: skurrile Alltagsszenen einer Ehe.

In „Wellness för de Ehe“ sagen sich im Ruheraum einer Wellness-Oase zwei Eheleute mal gehörig die Meinung. Als ein ehemaliger Mitschüler der Gattin, der heute als Eheberater tätig ist, dazu kommt, gerät die Situation vollends außer Kontrolle.

Eine Stufe weiter ist man im zweiten Stück des Abends. In „Verdreegt jo“ entführen die Schauspieler ihre Zuschauer in ein Fernsehstudio. Hier wird bei einem Lokalsender die Sendung „Verdreegt jo!“ aufgezeichnet. Ein zerstrittenes Ehepaar soll wieder zusammengebracht werden. Dass es durch den kamerascheuen Ehemann und einem versehentlich in die Sendung geratenen Unfallfahrer zu Verwirrungen kommt, macht die Situation für Moderatorin und Regie nicht unbedingt einfacher.

Die Premiere des Rasteder Theaterfrühlings kündigt die Speelkoppel für Freitag, 3. März, um 20 Uhr im Mühlenhof in Rastede, Im kühlen Grunde 5, an. Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 16. Januar. Die Karten werden dann wie gewohnt beim Mini-Markt an der Anton-Günther-Straße 1 in Rastede erhältlich sein, teilt die Gruppe mit.

Neben der Premiere des Rasteder Theaterfrühlings am Freitag, 3. März, um 20 Uhr sind im Mühlenhof folgende weitere Vorstellungen geplant: Sonntag, 5. März, 16 Uhr; Freitag, 10. März, 20 Uhr; Sonntag, 12. März, 16 Uhr; Freitag, 17. März, 20 Uhr; Sonntag, 19. März, 16 Uhr; Freitag, 24. März, 20 Uhr.