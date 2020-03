Naturhistorische Ausstellung: Piepmätze ziehen im Park der Gärten ein

Rostrup Mehr als 50 Jahre hat Präparator Georg Wilts damit verbracht, mehr als 670 Vögel zu sammeln und für die Nachwelt zu erhalten. Schon als junger Mann hatte er sich das Handwerk des Präparators selbst beigebracht und es später zum Beruf gemacht. Da er sich damit bald einen Namen gemacht hatte, brachten ihm viele Menschen neben den herkömmlichen Aufträgen auch tot aufgefundene und verunglückte Vögel. Aus diesen Funden ist seine Sammlung gewachsen und die ist zu groß und naturhistorisch zu bedeutet, um sie einfach für sich zu behalten. Jetzt wird sie im Park der Gärten für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Gäste sollen Park mit gestalten Rückmeldungen von Besuchern und Gästen bekommt das Team vom Park der Gärten häufig – jetzt soll es einen festen Beirat aus Besuchern geben, die den Park über drei Jahre beraten und bewerten. Gesucht werden maximal 20 Personen, möglichst aus jedem Lebensjahrzehnt ab dem zehnten Lebensjahr – jeweils eine Person, die den Park schon kennt und eine, die bisher noch nicht im Park gewesen ist. Zweimal im Jahr soll dieser „Beirat“ zusammenkommen und Ideen, Anregungen und Vorschläge für die künftige Gestaltung einbringen. Das ersten Treffen ist für den 13. Juni 2020 vorgesehen, ein zweites soll im September, nach den mystischen Nächten stattfinden. Alle Beirats-Mitglieder erhalten eine Jahreskarte und vier Tageskarten für Begleitpersonen. Kritik ist ausdrücklich erwünscht: Wir suchen nicht nach 20 Menschen, die uns sagen, wie toll alles schon ist“, sagt Park-Geschäftsführer Christian Wandscher. Bewerbungen für den Park-Beirat, sind bis zum 15. April 2020 möglich. Wer mitmachen will, muss einen Bewerbungsbogen ausfüllen und per Post oder E-Mail an den Park schicken. Den Bewerbungsbogen und weitere Informationen zum Park-Beirat gibt es direkt im Park der Gärten, Elmendorfer Straße 40 in Bad Zwischenahn, telefonisch unter 04403/819 611 oder unter www.park-der-gaerten.de

Im ehemaligen Gastronomiegebäude des Parks ist Wilts gemeinsam mit dem Ornithologen Ralf Strewe und Mitarbeitern der Firma Erlebniskontor aus Bremen seit einigen Tagen dabei, die eigens für die neue Ausstellung angefertigten Schaukästen zu befüllen. Rund 250 Exponate heimischer Vögel finden hinter Glas an den Wänden Platz – aufgeteilt nach Gartenvögeln, Wald- und Greifvögeln sowie Arten die im Freiland und am Wasser leben – viele von ihnen, gibt es in freier Wildbahn kaum noch.

Jeden einzelnen Vogel nimmt Wilts noch einmal in die Hand, prüft das Federkleid und legt im Zweifel auch noch einmal Hand an, bevor er seinen Platz in einer der Vitrinen findet. Aber nicht nur Vögel gibt es zu sehen. Im „Nest“ im Mittelpunkt des Raumes findet auch seine Sammlung von 450 Vogeleiern Platz, die er aus einem Nachlass erworben hat. Rund um das Nest werden zusätzlich Informationsstationen aufgebaut. Hier gibt es Wissenswertes über den Lebensraum heimischer Vögel oder Tipps, wie der eigene Garten vogelfreundlich gestaltet werden kann.

Alle Vögel, die nicht im großen Ausstellungsraum Platz finden, werden in einem Nebenraum aufgestellt, der für die Park-Besucher nur durch eine Glasscheibe zu sehen ist. Ralf Strewe, der auch im Naturschutzbund Nabu aktiv ist, hat die Ausstellung fachlich begleitet, ebenso wie das Umweltbildungszentrum Ammerland und das Tierstimmenarchiv Berlin. Die Jägerschaft wird die Sammlung künftig zur Ausbildung nutzen

Für den Park bedeute der Umbau des Gastronomie-Gebäudes eine erhebliche Investition, rund 600 000 Euro hat die Ausstellung insgesamt gekostet, allein 200 000 Euro sind laut Wandscher in den Umbau und die Sanierung des Gebäudes geflossen.

Zum ersten Mal zu sehen sein wird die Ausstellung am Tag der Saisoneröffnung am 18. April – wenn die Ausbreitung des Corona-Virus den Plänen des Parks keinen Strich durch die Rechnung macht.