Flohmarkt in Spohle: Warum ein Verein jetzt kiloweise Pommes hat

Spohle Viele private Anbieter und Trödler, die auf den Flohmärkten der Region ihre Dinge anbieten, freuen sich in jedem Jahr auf den beliebten Flohmarkt in Spohle. Nachdem der Markt vom Veranstalter TuS Spohle in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, war das Interesse im Vorfeld besonders groß gewesen. „Wir waren begeistert von der großen Zahl an Anmeldungen“, erzählt Organisator Jens Helms, der zusammen mit seinen rund 50 Helferinnen und Helfern alles für den vergangenen Sonntag vorbereitet hatte, „es waren tatsächlich 160 Aussteller, die ihre Zusage machten und nach Spohle kommen wollten.“

50 Aussteller dabei

Doch dann machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Regen und Wind sorgten dafür, dass es letztendlich nur knapp 50 Aussteller waren, die am Sonntagmorgen ihre Stände beim Sportplatz aufbauten. Und die Anbieter hatten dabei, wie man es aus den früheren Jahren in Spohle gewohnt war, keine weiten Wege gescheut. Aus dem gesamten Ammerland, der Wesermarsch, Oldenburg und natürlich aus Spohle waren die Anbieter gekommen und hatten ihre Stände auf dem weitläufigen Gelände beim Sportplatz aufgebaut.

Wenn auch das Angebot in diesem Jahr ein wenig schmaler ausfiel, als in den Vorjahren gewohnt, so war der Besucherandrang dennoch groß wie immer. Der Gang durch die Flohmarktstände zeigte, dass es kaum etwas gab, was hier nicht angeboten wurde. An das Gebot, kein Kriegsspielzeug und gewaltverherrlichende Dinge anzubieten, wurde sich ebenfalls gehalten. So reichte das Angebot von Steiff-Teddys über Spielzeug, Bücher, CDs, Porzellan bis hin zu einer großen Auswahl an kreativ gewerkelten Nistkästen.

Lange Tradition

Der Flohmarkt in Spohle blickt mittlerweile schon auf eine langjährige Tradition zurück. Als der TuS Spohle am 14. September 2008 seinen Versuchsballon startete, um erstmals einen Flohmarkt ins Leben zu rufen und damit die Kasse des Sportvereins ein wenig zu unterstützen, folgten auf Anhieb auch gleich 95 Anbieter dem Aufruf. Damit war der Startschuss für eine feste Veranstaltung im Terminkalender des Ortes gefallen.

Wie in den vergangenen Jahren sorgten auch an diesem Sonntag wieder die Helferinnen und Helfer des TuS Spohle mit einem leckeren Bratwurst- und Pommes-Angebot sowie Kaffee und kühlen Getränken für die Verpflegung der Aussteller und Besucher. „Da wir ja mit viel mehr Ständen gerechnet hatten, bin ich gespannt, auf wieviel Kilo Pommes wir diesmal sitzen bleiben“, so Jens Helms.