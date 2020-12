Wasserturm-Verkauf in Bad Zwischenahn: Rat entscheidet öffentlich über „Meerhattan“

Bad Zwischenahn Bekommt Bad Zwischenahn mit dem Wasserturm und einem gläsernen Hotelturm daneben seine „Twin Towers“? Manche Bürger hatten den kontrovers diskutierten Entwurf der Firma Aschenbeck und Aschenbeck wegen seiner großstädtischen Anmutung mit den Zwillingstürmen des World Trade Centers in Manhattan verglichen.

Vorentscheidung im Rat

Darum geht es beim Wasserturm

Die Grundsatzentscheidung über die Planung verzögert sich jetzt aber. Der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss der Gemeinde Bad Zwischenahn hat am Dienstagabend beschlossen, die Abstimmung doch dem Gemeinderat zu überlassen.

Ursprünglich hätte das Verfahren in diesem Schritt im Verwaltungssauschuss enden sollen. Im Planungs- und Umweltausschuss hatten besonders die Gegner des Verkaufs, SPD, Grüne und ÖDP/Die Linke, sich dafür ausgesprochen, die Entscheidung dem öffentlich tagenden Gemeinderat zu überlassen. Die Befürworter aus CDU, FDP sowie der Wählergruppe Die Zwischenahner hatten einen entsprechenden Antrag aber abgelehnt.

Im Verwaltungsausschuss gab es nach Auskunft von Bürgermeister Arno Schilling jetzt aber doch eine andere Entscheidung.

Also muss der Gemeinderat am 15. Dezember darüber entscheiden, ob die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen wird.

Auch mit der Ratsentscheidung – wenn diese denn positiv ausfällt – ist der Verkauf aber nicht endgültig beschlossene Sache.

Zweistufiges Verfahren

Die eigentliche Entscheidung fällt erst, wenn der neue Bebauungsplan verabschiedet ist. Die Gemeinde werde aus Gründen der Rechtssicherheit auf ein zweistufiges Bauleitplanverfahren setzen, kündigte Bürgermeister Arno Schilling an. Dieses Verfahren, an dem die Öffentlichkeit in mehreren Schritten beteiligt wird, dauert in jedem Fall so lange, dass der aktuelle Gemeinderat die endgültige Entscheidung nicht mehr treffen wird. „Wir streben jetzt eine Beschlussfassung an, die dem Rat angemessen ist und hoffen auf eine bessere Basis für die weitere Planung“, so Schilling.

Ob es im Rat eine klare Mehrheit für oder gegen die „Twin Towers“ geben wird, ist aber fraglich. Die Mehrheitsverhältnisse in den bisherigen Abstimmungen waren knapp und nicht alle Fraktionen waren sich einig.

Der Gemeinderat tagt nach derzeitigem Stand am Dienstag, 15. Dezember, ab 17 Uhr in der Wandelhalle, Auf dem Hohen Ufer 24. Wegen der erforderlichen Sitzabstände steht nur eine begrenzte Anzahl von Besucherplätzen zur Verfügung – bereits jetzt ist der Andrang groß.

Anmeldungen für die Besucherplätze nimmt Marion Claaßen für die Gemeindeverwaltung unterTelefon 04403/604-105 entgegen.