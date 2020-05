Bundeswehrteam Im Ammerland: Aus Routinefahrt wird Rettungseinsatz

Westerstede Der Intensivtransportwagen (ITW) des Bundeswehrkrankenhauses Westerstede ist seit einigen Wochen im Rahmen der Amtshilfe zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Einsatz. In der relativ kurzen Zeit hat sich das Fahrzeug als sogenanntes Hochwert-Rettungsmittel bereits etabliert.

Patient transportiert

Am Freitag, 24. April, wurde das Gefährt nun auch für den ersten grenzüberschreitenden, internationalen Einsatz genutzt. Das teilte Hauptmann Christian Kuhrt , Presseoffizier des Bundeswehrkrankenhauses Westerstede, mit. Dass diese Fahrt aber vollkommen anders endete als erwartet, konnte bei der Planung niemand absehen: Aus der Routinefahrt wurde kurzerhand ein Rettungseinsatz. Involviert war auch eine hochschwangere Frau.

Doch der Reihe nach: Ein an Covid-19 erkrankter niederländischer Staatsbürger sollte mit Hilfe des Intensivtransportwagens von der Klinik in Osnabrück zurück in die Niederlande gebracht werden, genauer gesagt zum Radboud Universitair Medisch Centrum, kurz Radboudumc Universitätsklinikum, in Nijmegen. Der Mann lag bis dahin auf der Intensivstation und musste beatmet werden. Der geplante Einsatz des Intensivtransportwagens wurde von dem verantwortlichen Projektoffizier am Bundeswehrwehrkrankenhaus Westerstede, Flottillenarzt Dr. Otto, durch die Leitstelle avisiert.

Schon bei der Auslieferung des Fahrzeugs wurde laut Hauptmann Christian Kuhrt dafür Sorge getragen, dass solche grenzüberschreitenden Einsätze möglich sind. Das Kommando Sanitätsdienst und die BwFuhrparkService GmbH, die das Fahrzeug zur Verfügung stellt, hatten die schriftliche Freigabe zum Befahren der Benelux-Staaten sowie von Polen und Frankreich erteilt.

Die niederländischen Behörden wurden vor dem Transport über den bevorstehenden Einsatz informiert. Deshalb durfte der Intensivtransport ohne einheimisches Begleitfahrzeug auf den niederländischen Straßen unterwegs sein und – falls erforderlich – auch Blaulicht und Martinshorn einsetzen.

Am Freitagmorgen ging es pünktlich um 7 Uhr los. Der Transport machte sich von Osnabrück aus auf in die Niederlande. Das Team, das den Patienten begleitete, bestand aus vier Notfallsanitätern und zwei Fachärztinnen für Anästhesiologie des Bundeswehrkrankenhauses. Für zwei der Sanitäter und für eine der Ärztinnen stellte der Einsatz gleichzeitig eine Einarbeitung auf dem Fahrzeug dar. Auf diese Weise wird sichergestellt, erklärte Hauptmann Christian Kuhrt, dass die Personaldecke für Einsatzkräfte mit der Befähigung zu Einsätzen auf diesem speziellen Fahrzeug möglichst stark ist und personelle Engpässe von vornherein vermieden werden.

Unerwarteter Einsatz

Die Verlegungsfahrt verlief problemlos, der Patient war aus medizinischer Sicht stabil und wurde permanent überwacht und beatmet. Nach rund zweieinhalb Stunden wurde das Radboudumc Klinikum in Nijmegen erreicht – und der Patient konnte den dortigen Kollegen zur weiteren Behandlung übergeben werden. Nach einer kurzen Pause und intensiven Reinigung und Desinfektion des Fahrzeugs ging es zurück nach Westerstede.

Auf dem Weg kam es dann jedoch völlig ungeplant zu einem weiteren Einsatz der Gruppe: Auf der niederländischen Autobahn A 1 war es um kurz nach 16 Uhr zwischen Apeldoorn und Hengelo innerhalb einer Baustelle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw war auf einen vorausfahrenden Wagen aufgefahren, wodurch bei dem hinteren Fahrzeug die Airbags komplett auslösten. Der Fahrer erlitt eine Armfraktur. Seine Beifahrerin schien äußerlich unverletzt, war allerdings im achten Monat schwanger und dadurch potenziell in einem kritischen Zustand.

Der Intensivtransportwagen des Bundeswehrkrankenhauses Westerstede fuhr unmittelbar nach dem Unfall auf das Geschehen zu, berichtete Hauptmann Christian Kuhrt. Deshalb war es das erste Rettungsteam vor Ort. Sofort wurde das relativ große Fahrzeug dazu genutzt, die Unfallstelle abzusichern. Das medizinische Personal der Bundeswehr kümmerte sich um die Unfallopfer. Obwohl der Intensivtransportwagen einen anderen Einsatzzweck als ein herkömmlicher Rettungswagen verfolgt, verfügt er ebenfalls über dessen Ausstattung, weshalb das Team gut ausgerüstet war.

Etwas später traf die niederländische Polizei am Unfallort ein. Seitens der Polizei war man über das beherzte Eingreifen der Besatzung des Bundeswehr-Intensivtransportwagens sehr dankbar – vor allem für die Absicherung der Unfallstelle und die professionelle Versorgung der Unfallbeteiligten.

Die Patienten wurden schließlich zur weiteren Versorgung an den niederländischen Rettungsdienst übergeben. Nach diesem unvorhergesehenen Zwischenstopp konnte die Fahrt nach Westerstede ohne weitere Vorkommnisse fortgesetzt werden.

Zwölf Stunden unterwegs

Nach insgesamt zwölf Stunden konnte dieser zweifelsohne besondere Einsatz erfolgreich abgeschlossen werden, so Christian Kuhrt. Die internationale Zusammenarbeit, sowohl mit dem niederländischen medizinischen Personal als auch mit der Polizei, seien absolut reibungslos und professionell verlaufen. Der Bundeswehr-ITW hat sich bewährt.