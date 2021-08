Westersteder helfen im Überschwemmungsgebiet: Dritter Einsatz für die Helfer vom THW

Westerstede Bereits seit vergangener Woche Donnerstag sind sechs THW-Helfer des Westersteder Ortsverbandes erneut im Einsatz und helfen mit ihrem technischen Know-how, die Not in den von Überschwemmung betroffenen Gebieten rund um den Fluss Ahr zu lindern.

Reparaturarbeiten

Wie Anke Biegel vom Ortsverband mitteilt, unterstützen die Helfer wieder auf dem Nürburgring mit Fachwissen und Ausstattung. Dieses Mal setze sich das THW-Team der Einheit Logistik Materialerhaltung (Log Mat) zusammen aus jeweils einem Elektriker, KFZ-Mechanikmeister, Schweißer und Personal mit ADR-Gefahrgutführerschein.

Für die Dauer ihres Aufenthalts sind die Westersteder für die Instandsetzung von Materialien zuständig. So habe beispielsweise ein Helfer bei einem Bagger und Radlader im Krisengebiet Reifen gewechselt und diverse Reparaturarbeiten durchgeführt, erklärt die Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit.

Die anderen Helfer auf dem Logistikstützpunkt hätten einen Unimog mit Getriebeölverlust wieder instand gesetzt. Auch würden Zeltheizungen für den Bereitstellungsraum, wo die Helferinnen und Helfer untergebracht seien, repariert. „Zum Abend hin habe ich ein Zugtruppfahrzeug verladen, dass einen Getriebeschaden hat – und morgen wird es in eine 55 Kilometer entfernte Werkstatt gefahren“, so berichtet der Schirrmeister dem Stützpunkt in Westerstede.

Bestellungen

Das Wechseln einer Batterie für den Pumpenmotor eines Wasserwerfers der Polizei gehörte ebenfalls zu den erledigten Tätigkeiten. Eine Daueraufgabe sei es, die Reparaturen anzunehmen, Ersatzteile und Verbrauchsgüter zu bestellen und zu verwalten, erklärte der THW. Insgesamt zehn Tage lang sind die Westersteder vor Ort. Es ist der dritte Einsatz nach dem Starkregen und den damit einhergehenden Überschwemmungen.

