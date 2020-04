Friseure Im Ammerland öffnen Wieder: Waschen, schneiden, desinfizieren

Westerstede Neben Schere und Kamm gehört ab Montag, 4. Mai, auch Desinfektionsmittel zur Ausstattung beim Haareschneiden. Der Ablauf ändert sich ebenfalls, wenn die Friseure wieder öffnen dürfen: Ab jetzt heißt es waschen, schneiden, desinfizieren. Mal eben kurz beim Friseur reinzuschauen, wird auf absehbare Zeit nicht mehr klappen – Kunden müssen wegen der Corona-Auflagen mehr Zeit mitbringen. Gleichzeitig sorgen zeitlicher Mehraufwand und umfangreiche Schutzmaßnahmen für höhere Kosten bei den Friseuren.

Ansturm auf Termine

Wie bereiten sich Friseure in Westerstede auf die Wiedereröffnung vor – und worauf müssen sich die Kunden in nächster Zeit einstellen?

Wer es am Montag zur Telefonsprechzeit von 16 bis 19 Uhr im Haarwerk Westerstede von Nadine Bruns versuchte, bekam meist ein Besetzt-Zeichen zu hören. „Wenn ich aufgelegt habe, hat es gleich wieder geklingelt. Es war immer jemand in der Leitung“, beschreibt Bruns den Andrang. „Wir wurden von den Kunden schmerzlich vermisst.“

Bereits in den Wochen zuvor habe es über E-Mail und die sozialen Netzwerke rund 250 Terminanfragen gegeben. „Das konnten wir gar nicht alles beantworten, um auf einen Nenner zu kommen“, sagt Bruns. Deshalb wurde die Telefonsprechzeit eingerichtet. Die Termine habe sie gleichmäßig verteilt, damit alle Kunden die Chance haben, innerhalb der ersten drei Wochen ranzukommen. „Wir haben Termine bis Anfang Juni vergeben. Bei einigen war es nicht so dringend, sie wollten aber trotzdem schon einen Termin abmachen“, meint Bruns.

Kreishandwerkerschaft Oldenburg Informiert Das sind die neuen Regeln für Friseure

Die Öffnungszeiten wurden um den Montag erweitert. Im Zwei-Schicht-System werden nun von 7 bis 21 Uhr die Haare geschnitten. „So können wir schnellstmöglich unsere Kunden bedienen“, erklärt Bruns. Nachmittags ist für eine halbe Stunde geschlossen, um einen kontaktlosen Schichtwechsel zu ermöglichen. „Falls es eine Infektion oder Kontakt zu einem Infizierten gibt, kann die andere Belegung trotzdem noch weiterarbeiten.“

Ihre Mitarbeiter würden sich freuen, wieder arbeiten zu können. Viele teilzeitbeschäftigte Mütter hätten es zwar schwer, weil die Kinderbetreuung nicht gegeben ist. „Sie haben es aber möglich gemacht, um den Kunden gerecht zu werden“, sagt Nadine Bruns.

Besuch wird teurer

Um irgendwie über die Runden zu kommen, hatte Bruns ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. „Ich hatte Rücklagen für meine Firma gebildet und die Corona-Soforthilfe in Anspruch genommen“, beschreibt Bruns, wie sie die Schließung überstehen konnte. „In unserer Branche gibt es viele kleine Unternehmen, die ums Überleben kämpfen.“ Mit der Konfirmation sei ein wichtiges Geschäft weggebrochen. Das gelte auch für den Anfang der Hochzeitssaison. „Es steht in den Sternen, ob es im Sommer überhaupt Hochzeiten gibt.“

Durch die Änderung im Ablauf wie die Haarschwasch-Pflicht könnten Friseurbesuche in Zukunft teurer werden. „Da wir jedem die Haare waschen müssen, wird es einen Aufpreis geben“, erklärt Bruns. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte es noch etwas teurer werden, um die hohen Investitionskosten auszugleichen.

Die Preisanpassung wird von Salon zu Salon unterschiedlich ausfallen. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerkes rechnet mit durchschnittlich ein bis drei Euro Aufpreis. „Die meisten Kunden haben dafür Verständnis“, sagt Bruns.

Im Haarwerk wurden zwischen den Bedienplätzen und im Kassenbereich inzwischen Plexiglas-Trennwände angebracht. Es gibt zusätzliches Desinfektionsmittel, Handschuhe, neue Friseurumhänge, Atemschutzmasken für Mitarbeiter und Kunden, wenn diese keine dabei haben. Maximal vier Mitarbeiter und sechs Kunden dürfen im Laden sein. „Ich finde es schön, dass eine andere Wertschätzung für unseren Beruf entstanden ist“, sagt Bruns.

Wer hat die Haare schön?



Erst ab Dienstag, 5. Mai, will Silke Feldmann ihren Friseursalon wieder eröffnen. „Mal eben reinkommen und sich die Spitzen schneiden lassen, wird es nicht mehr geben“, bedauert Friseur-Meisterin Feldmann. Wer einen Termin hat, kann aber das ganz normale Angebot nutzen. Allerdings müssten einige Kunden erst einmal warten. „Für die nächsten drei Wochen sind wir ausgebucht“, sagt sie.

Von ihren elf Plätzen werden nur sechs besetzt. „So können wir den Abstand einhalten“, sagt die Friseur-Meisterin. Kunden und Mitarbeiter müssen Mundschutz tragen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Im Kassenbereich gibt es einen Spuckschutz. Außerdem werden die Haare vor dem Schneiden vor Ort frisch gewaschen.

Ohren müssen frei sein

Um die Ohren beim Schneiden oder Färben frei zu haben, müssen sich die Kunden ihren Mundschutz zeitweise an den Bändern vor den Mund halten. „Wir haben dafür auch Tücher da“, meint Feldmann. Den ganzen Tag mit dem Mundschutz zu arbeiten, werde eine Herausforderung für die Friseure. „Aber da müssen wir durch.“

Trotz des erwarteten Kundenansturms wird sie ihre Öffnungszeiten nicht verlängern. „Das will ich meinen Mitarbeiterinnen nicht zumuten.“