Deutsch-Ausländischer Freundschaftsverein Ammerland: Nähtreff stellt seine Arbeit vor

Westerstede Zu einen Tag der offenen Tür lädt der Nähtreff des Deutsch-ausländischen Freundschaftsvereins (DAF) Ammerland am Sonntag, 13. November, ein. Von 11 bis 17 Uhr können Interessierte in den Räumen des „Abraxas“ in der Gartenstraße 17 in Westerstede einen Einblick in die Arbeit der Frauen und Kinder erhalten. Die Teilnehmerinnen des Nähtreffs präsentieren dann die praktischen Ergebnisse ihrer Arbeit.

Kindergruppe sehr aktiv

Kulturen im Austausch

Für die Kindergruppe „Die Nähmäuse“ war in diesem Jahr besonders das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Aus alten Kleidern, Jeans, Decken und Vorhängen entstanden interessante Kreationen wie Leseknochen, Spieltiere, neue Kleidung, Kissen, Schlüsselanhänger oder Haarbänder. Wie gewohnt trennen sich an diesem Tag die Damen und Kinder von ihren Lieblingsstücken. Gegen eine Spende werden unter anderem Kissenbezüge, Wachstuchbeutel, Halssocken, Täschchen, Spieltiere, Kinderlätzchen und Weihnachtsdeko abgegeben.

Frauen, die Spaß am Nähen, am Ehrenamt und am Austausch mit anderen Kulturen haben, sind beim Tag der offenen Tür willkommen oder können bei den Nähtreffs am Dienstag- und Donnerstagvormittag vorbeischauen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Nachfrage nach Plätzen in der Kindergruppe ist dagegen so groß, dass nur mit weiteren Ehrenamtlichen eine zusätzliche Gruppe gebildet werden kann. Nähere Informationen gibt es unter Tel. 0171/7224035 oder auf www.daf-ammerland.com.