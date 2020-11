Ammerland-Check: Wiefelsteder suchen günstiges Bauland

Wiefelstede Die Gemeinde Wiefelstede ging im NWZ-Ammerland-Check als Siegerin hervor. Dennoch ist von Teilnehmern auch Kritik an den ein oder anderen Sachen in der Gemeinde geäußert worden.

Ein Thema bei den Kommentaren der Leser war der Aspekt Bauland. Die Nachfrage nach Bauland ist in der Gemeinde hoch. Bauamtsleiter Marco Herzog oder auch Bürgermeister Jörg Pieper haben das in diversen Sitzungen der Gemeindegremien betont.

„Mehr Ausweisung von Baugrundstücken im Gemeindenorden“, schreibt ein Teilnehmer. Oder: „Ich wünsche mir günstiges Bauland für kleine frei stehende Seniorenbungalows. (. . .) Ein kleines, bezahlbares Grundstück zu finden, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

„Wir wollen die Baumöglichkeiten so entwickeln, dass bauwillige Wiefelsteder in der Gemeinde bauen können“, sagt CDU-Ratsherr und Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses Jens Nacke.

Weitere Verdichtung

Er gibt aber auch zu bedenken, dass die Infrastruktur im Ort mithalten muss. Heißt: Mit einem weiteren Zuzug in die Gemeinde müssten auch genügend Kindergarten- und Schulplätze vorgehalten werden.

Ein Beispiel ist das geplante Neubaugebiet „Grote Placken“: Um die künftigen Kinder aus diesem Bereich betreuen zu können, baut die Gemeinde den neuen Kindergarten „Am Brinkacker“.

Nacke plädiert für eine weitere Innenverdichtung. Es sei schon einiges in dieser Hinsicht geschehen, aber sicher gebe es noch Handlungsspielraum. Als Beispiele erfolgter Verdichtung nennt er die Rosen - und Blumenstraße.

Ein Problem sei die Nachnutzung von Immobilien, wenn sich Senioren kleiner setzen und ihr Einfamilienhaus verkaufen. Nacke sagt, es sei schwierig eine ältere Immobilie in Wiefelstede zu erstehen. „Wer sein Haus verkaufen möchte, hat damit in der Gemeinde keine Probleme.“ Selbst bei in die Jahre gekommenen Häusern würden ziemlich hohe Preise aufgerufen und zum Teil auch gezahlt, weiß der CDU-Landtagsabgeordnete.

Hoffen auf fallende Preise

Man warte schon fast darauf, dass die Coronaeffekte auf dem lokalen Immobilienmarkt ankämen, so der Politiker. Will sagen: Dass die Immobilienpreise in der Gemeinde ein wenig fallen.