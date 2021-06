Gemeinderat Wiefelstede: Klimaschutz soll hohen Stellenwert bekommen

Weitere Themen

Der Kita-Neubau in Metjendorf soll vom Gemeinderat beschlossen werden. Die Verwaltung schlägt eine Lösung für sechs Gruppen vor.

In Gristede ist das Mehrzweckgebäude sanierungsbedürftig. Weil die bisherigen Baumaßnahmen nicht ausreichen, will die Gemeinde in größerem Umfang sanieren. Rund 640 000 Euro soll das kosten.

Der BUND im Kreis Ammerland fordert die Gemeinde dazu auf, eine Deklaration zur biologischen Vielfalt zu unterzeichnen und einem entsprechenden Bündnis beizutreten. Darüber soll nun der Gemeinderat entscheiden.