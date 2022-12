Im Januar beginnt Anmeldezeitraum: Kita-Anmeldungen in Wiefelstede bald fällig

Wiefelstede Kinder für Betreuungsplätze anmelden: Die Gemeinde Wiefelstede weist darauf hin, dass Kinder, die ab August 2023 oder in den Folgemonaten bis Juli 2014 in einer Kindertagesstätte betreut werden sollen, vom 2. bis zum 31. Januar angemeldet werden müssen. Dies betrifft sowohl die Unterbringung in einem Kindergarten, als auch in einem Hort oder einer Krippe.

Krippen

Anmeldevordrucke und dazugehörige Anlagen sind auf der Webseite der Gemeinde ( www.wiefelstede.de ) erhältlich und müssen in der gewünschten Kindertagesstätte abgegeben werden. Die Vordrucke sind zudem in den jeweiligen Kitas erhältlich. Angeboten werden in der Gemeinde, Kindergarten-, Hort- und Krippenplätze.

Mögliche Krippenplätze gibt es in Metjendorf am Schulweg 6a (Frau Rahden, Tel. 0441/61912), bei der Awo Lüttje Padd (Frau Hensmann, Tel. 0441/998715111) und im Kindertreff (Großtagespflege, Frau Plep, Tel. 04402/8636690). Für einen Krippenplatz in Ofenerfeld können sich Interessierte bei Frau Wilksen und Frau Einemann melden (Tel. 0441/96947269).

In Wiefelstede gibt es ebenfalls drei Möglichkeiten: Am Breeden (Frau Wittje, Tel. 04402/6109), Am Brinkacker (Frau Wichmann, Tel. 04402/9893240) und im Kindertreff (Herr Plep, Tel. 04402/985612) kann nach freien Plätzen gefragt werden.

Kindergärten und Hort

Kindergartenplätze werden in Heidkamp (Frau Gerdes, Tel. 04401/62110), in Ofenerfeld (Frau Sparr, Tel. 0441/6001891), in Gristede (Frau Hecker-Schulz, Tel. 04403/81283) und Spohle (Frau Kassuski, Tel. 04458/1630) angeboten. Zwei weitere Möglichkeiten gibt es in Metjendorf (Frau Rahden, Tel. 0441/61912 und Frau Hensmann, Lüttje Padd, Tel. 0441/998715111).

In Wiefelstede werden Jungen und Mädchen Am Breeden (Frau Wittje, Tel. 04402/6109), am Thienkamp (Tel. 04402/989598) und Am Brinkacker (Frau Wichmann, Tel. 04402/9893240) betreut. Für Kleinkinder gibt es zudem noch ein Hort-Angebot in Wiefelstede: Hierfür kann sich an Frau Massold (0162/7917998) gewandt werden.

Besichtigungstermine

Des Weiteren bieten einige Kitas Besichtigungen an, bei denen Interessierte ihre Kinder auch vor Ort anmelden können. Diese Möglichkeit wird angeboten bei der Kita Metjendorf des Deutschen Roten Kreuzes Ammerland (Dienstag, 10 Januar, und Dienstag, 17. Januar von 15.30 bis 17 Uhr, Anmeldung per Mail drk-kita-metjendorf@outlook.de, Tel. 0441/61912), dem Kindergarten Heidkamp (Montag, 9. Januar, und Donnerstag, 19. Januar, jeweils 16 Uhr, keine Anmeldung erforderlich), in der Krippe und dem Kindergarten Ofenerfeld (Dienstag, 17. Januar (16 bis 17.30 Uhr), keine Anmeldung erforderlich), in der Kindertagesstätte „Lüttje Padd“ in Metjendorf (Montag, 9. Januar, 15.30 bis 17 Uhr, Anmeldung per Mail an lara.hensmann@awo-ol.de), „Am Brinkacker“ (nur nach telefonischer Terminabsprache per Tel. 04402/9893240) und in der Kita „Thienkamp“ (nur nach telefonischer Terminabsprache per Tel. 04402/989598).