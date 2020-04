Infrastruktur Stößt An Grenzen: Im Wildenloh sind die Massen los

Wildenloh Wenn man die Eindrücke der Förster verallgemeinern kann, dann entdecken die Bürgerinnen und Bürger in Zeiten der Einschränkungen durch das Coronavirus gerade den Wald – vor allem in der Nähe der eigenen Wohnung. Das gilt insbesondere für ein Waldgebiet im Ammerland. „Im Wildenloh war bis zu den Geschäftsöffnungen zeitweise mehr los als in der Oldenburger Innenstadt“, sagt Revierförster Marcus Hoffmann.

Kleiner Waldknigge Seien Sie müllfrei im Wald unterwegs. Checken Sie sich und Ihre Kinder abends auf Zecken. Nehmen Sie Rücksicht auf andere Waldbesucher. Radfahrer bleiben auf den Wegen und geben Fußgängern Vorrang. Kein Mountainbiken abseits der Wege. Reiter sind nur auf festen Fahrwegen unterwegs. Kein Feuer oder Rauchen vom 1. März bis 31. Oktober jedes Jahres. In Naturschutzgebieten herrscht ganzjährig Wegegebot und Leinenpflicht. In allen anderen Wäldern bleiben Hunde vom 1. April bis 15. Juli an der Leine. Stören Sie den Jäger nicht auf dem Hochsitz. Hochsitze sind nicht für die allgemeine Benutzung gedacht. Von Forstmaschinen deutlich Abstand halten. Pflanzen und Blüten bleiben am besten im Wald. Haben Sie Verständnis für Waldarbeiten. Nie auf Holzstapel klettern, sich bewegende Hölzer können gefährlich werden. Achten Sie auf Gefahrenstellen – ein Wald ist kein betreuter Park. Das gilt besonders nach Stürmen. Betreten Sie keinen Holzeinschlag im Wald – es besteht Lebensgefahr.

Diesen Eindruck teilt auch Rainer Städing, der als regionaler Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten die Forstämter in der Region vertritt. „Ich kenne kein Waldgebiet, das so intensiv frequentiert ist wie der Wildenloh. Das war auch schon vor Corona so“, sagt Städing. Nun vergrößere sich die Besucherzahl noch einmal. „Viele Leute, die in der Nähe wohnen, besuchen den Wildenloh regelmäßig. Auch für die Oldenburger ist der Wald wegen der guten Anbindung um die Ecke.“

Es gibt aber auch Einschränkungen. „Wir begrüßen es, wenn sich viele Mitbürger in der Natur erholen wollen, denn auch dafür sind unsere Wälder da“, so Städing. „Allerdings stößt die Infrastruktur in unseren Wäldern bei starkem Besucherandrang an ihre Grenzen. Wir müssen feststellen, dass sich zunehmend Waldbesucher nicht mehr mit den grundlegenden Verabredungen für das Verhalten in der Natur auskennen.“

Kein Rauchen oder Feuer

Trotz steigender Waldbrandgefahr ist das Verbot, im Wald zu rauchen oder Feuer zu entzünden, vielfach nicht bekannt. „Das Problem potenziert sich natürlich bei steigenden Besucherzahlen“, so Städing, der von den Förstern vor Ort auch von zunehmenden Müllablagerungen im Wald erfährt. Zuletzt hatte es im Wildenloh vor einem Jahr einen großen Waldbrand gegeben – die Brandursache blieb nebulös. Aus diesem Grund hat Marcus Hoffmann Hinweisschilder beordert und bringt diese an Parkplätzen und wichtigen Wegen an.

Durch den Klimawandel steigt die allgemeine Waldbrandgefahr deutlich, daher ist es zunehmend wichtig zu wissen, dass das Rauchen, Feuermachen oder Grillen im Wald, in Heiden und Mooren in Niedersachsen von März bis Oktober untersagt ist.

Aufgrund der „Brut- und Setzzeit“ gilt von April bis Mitte Juli die Leinenpflicht für Hunde. Auch allgemein sollten Waldbesucher in dieser besonderen Zeit Rücksicht auf Pflanzen und Tiere in der Natur nehmen. In Naturschutzgebieten gilt die Leinenpflicht sogar ganzjährig und für Waldbesucher ein Wegegebot, die Wege nicht zu verlassen.

Ausreichend Parkplätze

Reiten ist nur auf festen, Pkw-geeigneten Fahrwegen gestattet. Außerhalb von Wegen ist das Reiten ebenso wie Radfahren oder Mountainbiken im Wald nicht erlaubt.

Die Waldparkplätze und die Waldeingänge reichen bei schönem Wetter für den Besucheransturm mit Autos andernorts oft nicht aus. Einfahrten in den Wald dürfen nicht zugeparkt werden. Für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und für Rettungsfahrzeuge sind die Waldeingänge die „Rettungsgassen“ in den Wald. Die Zufahrten müssen in genügender Breite offen sein. „Im Wildenloh gibt es damit allerdings nur wenig Probleme“, sagt Städing. Der Ausweichparkplatz an der Friedrichsfehner Straße sei ausreichend für die Besucher.

Zur Orientierung und besseren Notfallmeldung gibt es Programme für das Smartphone – sogenannte Notfall-Apps. Für Waldbesuche ist zum Beispiel die kostenlose App „Hilfe im Wald“ mit den Rettungspunkten nützlich.

Waldbesuche mit Kindern laden dazu ein, diese mit Spielen zu verbinden. Dafür oder für das Basteln mit Waldmaterial dürfen Dinge wie Zapfen oder Holzstücke in kleineren Mengen aus dem Wald entnommen werden.