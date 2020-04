Bremer Sozialsenatorin Anja Stahmann: „Der Vorwurf trifft mich persönlich“

Frage: Mehr als 130 Corona-Infizierte in der Erstaufnahme für Asylbewerber in Vegesack, wie erklären Sie sich das?

Anja Stahmann: Wir können das Infektionsgeschehen im Einzelnen nicht nachvollziehen. Tatsache ist aber: Alle Neuankommenden werden zunächst isoliert und getestet. Wenn das Virus nicht nachgewiesen wird, werden sie im Wohnbereich aufgenommen. Die Ausbreitung der Infektion hat ihren Ausgangspunkt vermutlich bei einem Bewohner, der zunächst in einer Bremer Quarantäne-Wohnung war, bevor er nach Vegesack kam. Das Robert-Koch-Institut (RKI) sagt: Nach 14 symptomfreien Tagen in Quarantäne ist man gesund. Also konnte er sich ohne Auflagen im Haus in Vegesack bewegen. Der Befund, dass er das Virus doch trägt, kam zwei Tage später. Das zeigt also: Selbst die Anwendung aller RKI-Kriterien verschafft uns keine absolute Sicherheit.

Frage: Wie und durch wen werden Quarantäne und Abstandsregeln kontrolliert? Sind sie räumlich überhaupt einzuhalten? Und wie ist die Bereitschaft der Bewohner, sich zugunsten ihrer eigenen Gesundheit und der anderer an die Vorgaben zu halten? Sie haben da gerade ganz deutlich Kritik geübt.

Stahmann: Die Quarantäne verhängt das Gesundheitsamt, Sicherheitskräfte weisen die Bewohnerinnen und Bewohner auf Abstandsgebot und Hygienevorschriften hin. Sie haben aber keine Polizeigewalt. Verstöße können sie nicht ahnden, sie können nur an die Vernunft appellieren. Das müssen sie auch. Wir beobachten immer wieder, dass manche die Vorgaben partout nicht ernst nehmen. Bei groben oder hartnäckigen Verstößen mussten wir deshalb auch schon Hausverbote verhängen. Fast 250 Menschen sind zudem inzwischen ausgezogen, weitere 50 ziehen in den nächsten Tagen aus. Wo Platz wäre für bis zu 750 Menschen, leben dann etwa 300.

Frage: Seit Wochen gibt es Proteste von Bewohnern und es hat Brandstiftungen im Gebäude gegeben. Was tun Sie, damit nicht einige Bewohner das Leben von anderen gefährden?

Stahmann: Wir haben sofort die Sicherheitskräfte verstärkt, das ist die erste Maßnahme. So kann ein Feuer noch in der Entstehung bekämpft werden, wir müssen nicht auf die Feuerwehr warten. Anders ist mir das Risiko zu groß. Ich habe auch sofort die Öffentlichkeit informiert. Ich hoffe, dass das auch Menschen lesen, die Zugang zu den Brandstiftern haben und sie zur Vernunft bringen. Und mit der Strafanzeige geben wir schließlich das Signal: Wer immer da zündelt, riskiert nicht nur das Leben seiner Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, er muss auch damit rechnen, sehr lange in Haft genommen zu werden, selbst, wenn am Ende niemand zu Schaden kommt.

Frage: Was denken Sie, wollen die Täter mit den Brandstiftungen erreichen?

Stahmann: Wir kennen ja die Täter nicht, und es ist schwer, jemanden zu verstehen, mit dem man nicht sprechen kann. Aber, was sie erreichen, ist klar: Bei jedem Fehlalarm müssen mehrere Hundert Menschen, darunter viele junge Frauen mit Kleinstkindern, raus aus den Betten, oft mehrmals in der Nacht und zusätzlich am Tage. Das zermürbt. Viele reagieren inzwischen gar nicht mehr. Aber wenn es wirklich mal brennt, kann das verheerende Folgen haben. Das ist unverantwortlich.

Frage: Der „Flüchtlingsrat“ wirft ihnen Rassismus im Zusammenhang mit den Corona-Infizierten in der Erstaufnahme vor. Wie trifft Sie das?

Stahmann: Der Rassismus-Vorwurf trifft mich persönlich, aber er wird ja auch pauschal gegenüber den Beschäftigten erhoben, die ihr Berufsleben der Aufnahme von Flüchtlingen widmen. Bremens Asylpolitik ist bundesweit vielfach als vorbildlich angesehen worden. Die dezentrale Unterbringung, also der baldige Bezug einer eigenen Wohnung, ist Kern unserer Politik. Die „bunten Dörfer“, das umfassende System der Wohnraumvermittlung, die Sozialarbeit in Stadtteilen mit hoher Zuwanderung, die Sprachkurse für jeden, der neu ankommt, Gesundheitskarte und und und. Wir nutzen auf Landesebene alle Möglichkeiten, die Lage von Geflüchteten so gut wie möglich zu gestalten. Was davon ist rassistisch? Was stimmt: Mit Corona müssen wir unsere Maßstäbe vorübergehend ändern. Wir haben gefährdete Personen schon im März aus der Einrichtung geholt und seitdem über 200 weitere. Aber wir können unser System mit fast 4000 Flüchtlingen und Obdachlosen nicht von einem Tag auf den anderen komplett umkrempeln. Jeden Monat kommen weitere Menschen zu uns. Wenn ich sie aufnehmen will, brauche ich das Gebäude in Vegesack. Wenn ich jedem, der neu ankommt, ein eigenes Appartement einrichten muss, dann kann ich auf lange Zeit niemanden mehr aufnehmen. Und das bei der Situation in der Welt, in Griechenland – das ist nicht meine Politik.