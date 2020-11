Bürgermeisterwahl in Barßel: Keine Herausforderer in Sicht

Barßel Im Nordkreis stehen im September 2021 in mehreren Kommunen die Wahlen zum Bürgermeisteramt an – so auch in Barßel. Hier regiert im Rathaus seit der letzten Bürgermeisterwahl im Jahr 2014 Nils Anhuth (parteilos). Damals war er mit 28 Jahren der jüngste Bürgermeister in Niedersachsen. Im ersten Wahlgang erhielt er 55,5 Prozent der Stimmen und war damit bis zum 31. Oktober 2021 für sieben Jahre gewählt. Noch halten sich die Parteien ein wenig bedeckt, ob sie einen eigenen Kandidaten ins Rennen um den Bürgermeistersessel schicken oder womöglich Amtsinhaber Anhuth unterstützen. Unsere Redaktion hat nachgefragt:

Das sagt Nils Anhuth

Klare Position zu einer erneuten Kandidatur bezieht Amtsinhaber Nils Anhuth. „Mir macht die Arbeit immer noch Spaß und Freude und ich möchte auch in den nächsten Jahren für unsere Gemeinde etwas Bewegen“, sagt der Verwaltungschef. Anhuth wird als parteiloser Kandidat ins Rennen gehen. Im Jahr 2014 trat er noch für die SPD an. Vor einem Jahr ist er nach fast 15-jähriger Mitgliedschaft in der SPD aus der Partei ausgetreten, in der er schon mit 18 Jahren eingetreten war. Das hatte aber nicht mit dem Amt des Bürgermeisters zu, sondern vielmehr mit der Politik der Sozialdemokraten.

„Ich brenne auf eine neue Amtszeit und als Parteiloser werde ich mich als Einzelbewerber aufstellen lassen. Die nächste Wahlperiode beträgt ja bekanntlich nur noch fünf Jahre. Natürlich können mich gerne andere Gruppierungen bei meiner Wahl unterstützen“, sagt Anhuth, der vor seiner Wahl als Wahlkreisbüroleiter bei damaligen Bundestagsabgeordneten Markus Paschke in Leer beschäftigt war. „Klar möchte ich Bürgermeister bleiben. Wir haben viel erreicht und es sind derzeit von mir etliche Projekte angeschoben worden, die ich gerne zu Ende führen möchte“, so der 34-jährige Familienvater.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Das sagt die CDU

Die CDU-Fraktion will sich in naher Zukunft mit dem Thema Bürgermeisterwahl beschäftigen. „Diese wichtige Frage wird der CDU-Gemeindeverband Barßel in einer Mitgliederversammlung beraten und entscheiden. Das kann wegen der Pandemie wohl erst 2021 sein“, sagte CDU-Fraktionschef Hans Eveslage auf Nachfrage. Gleichwohl gibt es nach Informationen der NWZ in der CDU-Fraktion als auch im Ortsverband der Partei Mitglieder, die eine Unterstützung von Amtsinhaber Anhuth befürworten.

Das sagt die SPD

Auch bei der SPD-Fraktion hält man sich bedeckt. „Corona lässt im Moment keine Sitzungen zu. Ich gehe davon aus, dass wir uns im nächsten Jahr mit dem Thema befassen werden“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Nüdling. Das hört sich nicht unbedingt nach einer Unterstützung ihres ehemaligen SPD-Kollegen an. „Im Moment haben wir uns darüber noch keine Gedanken gemacht. Wir warten die Versammlung Anfang des Jahres ab“, sagt Hartmut Wrede, 1. Vorsitzender des SPD-Ortsverbands Barßel. Ob ein eigener Kandidat aufgestellt wird oder ob man Anhuth unterstützen wird, ließ Wrede auf Nachfrage offen.

Das sagt die BFB

Ganz anders sieht es bei der kleinsten Fraktion, der Gruppe Bürgerfraktion/Grüne (BFB) aus. „Wir haben keinen Kandidaten für das Bürgermeisteramt. Davon ist mir nichts bekannt. Anfang Dezember, in der nächsten Zusammenkunft unserer Fraktion, werden wir zur Unterstützung unseres Bürgermeisters Stellung nehmen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Josef Wagner.