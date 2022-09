Frauenfußball: SG sorgt für Torflut an Schleusenstraße

Barßel /Friesoythe /Lastrup /Löningen Am Wochenende hatten sich die Schleusen des Himmels ja durchaus öfter mal geöffnet. Dass die Bezirksliga-Fußballerinnen der SG Elisabethfehn/Harkebrügge ihren Gegner nassgemacht haben, hatte aber nichts mit dem starken Regen zu tun. Vielmehr hatte es das Team von Trainer Dirk Backhaus an der heimischen Schleusenstraße geschafft, den Ball gleich siebenmal an den Spielerinnen der SG Leer 04/Bingum vorbei ins Gäste-Gehäuse zu schleusen. Nach dem 7:0-Erfolg ist die Backhaus-Elf natürlich weiterhin Tabellenführer der Bezirksliga Nord – und hat jetzt schon zwei Punkte Vorsprung auf den Zweiten.

Ebenfalls Erste, aber das erst seit dem Spieltag am zurückliegenden Wochenende, sind die Landesliga -Fußballerinnen der DJK Bunnen . Die Spielerinnen des Coaches Sascha Anneken eroberten die Spitzenposition durch ein 4:1 beim SV Suddendorf-Samern

Den Platz ganz oben abgeben musste derweil die FSG Gehlenberg-Neuvrees/Hilkenbrook/Rastdorf in der Bezirksliga Mitte. Das Team des Trainers Siegfried Kleinau unterlag am Sonntag zu Hause der zweiten Mannschaft des TV Jahn Delmenhorst 2:3. Auch Ligakonkurrent und Aufsteiger SG Hemmelte/Lastrup/Kneheim verlor auf eigenem Feld knapp. Die Truppe von Timo Stammermann musste sich der SG Holdorf/Handorf-Langenberg mit 0:1 geschlagen geben.

Landesliga, SV Suddendorf-Samern - DJK Bunnen 1:4 (1:2). Anneken freute sich über einen „in der Höhe absolut verdienten Sieg“. Hatte sein Team doch „trotz des dezimierten Kaders und einer Handvoll Ausfälle am Sonntag einen richtig guten Auftritt“ gezeigt.

„Wir haben über 90 Minuten aus dem Spiel heraus keine Torchancen für den Gegner zugelassen“, lobte Anneken. Bei dem Tor des Gastgebers, das Lena Schevel in der 19. Minute erzielt hatte, habe es sich um eine direkt verwandelte Freistoßflanke gehandelt. Die Bunner Tore hatten Marie Moorkamp – in Minute 3 nach toller Vorarbeit von Aleks Gasior und in der 28. Minute nach Flanke von Carla Schmidt – sowie Jessica Müller – in der 53. Minute als Abschluss eines Konters und in der 58. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter – erzielt.

Bezirksliga Nord, SG Elisabethfehn/Harkebrügge - SG Leer 04/Bingum 7:0 (4:0). Die Heimelf hatte das Spiel schon nach 31 Minuten entschieden: Muriel Block (3.), Maren Schröder (11.), Rieke Lott (19.) und Vivien Lünnemann (31.) hatten ins Gäste-Gehäuse getroffen. In Halbzeit zwei, in der Backhaus kräftig durchwechselte, legten Lott (56.), Tracy Jane Arthur (57.) und Carina Waden (75.) nach.

Wegen einiger Ausfälle hatte Kleinau umstellen müssen, und die Mannschaft musste sich zu Beginn erst finden. Diese Phase nutzten die Gäste, um in Person von Maryam Matta (3.) und Pia Brinkmann (17.) einzunetzen. Doch nach dem Anschlusstreffer von Isabelle Sommerer (20.) war die FSG im Spiel. Und nur vier Minuten später stand es 2:2 – Julia Hanekamp hatte ins Gäste-Gehäuse getroffen.

In einem Spiel zweier gleichwertiger Teams blieb es lange bei diesem Stand. Bis Brinkmann in der 68. Minute erneut traf. Dagegen ließen die Gastgeberinnen ihre Chancen ungenutzt. „Trotzdem bin ich mit dem Ergebnis und besonders mit der Mannschaftsleistung zufrieden, da wir so noch nicht zusammengespielt haben“, sagte Kleinau.

SG Hemmelte/Lastrup/Kneheim - SG Holdorf/Handorf-Langenberg 0:1 (0:1). Einziger Treffer des Spiels war ein Eigentor von Pia Wieborg (21.). Dennoch steht der Aufsteiger mit sechs Zählern als Sechster gut da.