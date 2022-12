HGV Barßel: 4000 Teilnahmekarten finden Weg in Betonmischer

Barßel Noch nie hatte der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Barßel in den vergangenen Jahren so viele Teilnehmer bei der Weihnachtsverlosung wie in diesem Jahr. Rund 4000 Teilnahmekarten hatten ihren Weg in den zur Lostrommel umfunktionieren Betonmischer gefunden. Er war randvoll. Glücksfee Kristina Haak zog neben den Hauptpreisen der Weihnachtsverlosung auch die Gewinner von zahlreichen Warengutscheinen im Wert von 50 Euro. Das alles unter den strengen Augen des HGV-Vorsitzenden Michael Niemeyer und seinen Vorstandskollegen René Hartmann, Volker Hinz, Eric Jansen und Franz Bahlmann.

Ziehung auch per Livestream

„Es ist tatsächlich ein Teilnehmerrekord. Immerhin schüttete der HGV 2500 Euro aus. So viele Menschen haben noch nie mitgemacht. Ein Zeichen dafür, dass Barßel ein attraktiver Einkaufsort ist“, meinte Niemeyer. Im Gegensatz zu den Vorjahren schüttete die Kaufmannschaft bei der diesjährigen Aktion zusätzlich fünfmal 100 Euro aus. Wer bei der Losziehung nicht vor Ort bei Benny’s Glühweinbude an der Lange Straße sein konnte, der konnte alles per Livestream bei Facebook verfolgen. Kameramann Volker Hinz hielt alles in Wort und Bild fest. Dennoch hatte sich zahlreiche Gäste eingefunden, um die Ziehung hautnah mitzuerleben. Sie hofften auf einen der lukrativen Hauptgewinne. Niemeyer bedankte sich für ihr Interesse.

Groß war die Spannung bei der abschließenden Ziehung der Hauptpreise. Immer wieder drehte sich die Lostrommel, perfekt bedient von Mischmeister Franz Bahlmann. Einen Einkaufsbummel in den Fachgeschäften von Barßel, die dem Handels- und Gewerbeverein (HGV) angeschlossen sind, kann Conny Hoormann aus Barßel machen. Sie gewann den ersten Preis über 500 Euro. Über den zweiten Preis von 300 Euro freute sich Dieter Krause aus Harkebrügge. Der dritte Gewinn mit 200 Euro ging an Uwe Maibach aus Barßel.

Mehr als zufrieden

„Wir sind mit der Weihnachtverlosung mehr als zufrieden. Es kommen auch Kunden aus auswärts. Das zeigen die Loskarten. Die Einsendungen erreichten uns aus den umliegenden Orten wie Saterland, Ihrhove, Rhauderfehn oder Friesoythe“, so der HGV-Chef. Eine Neuauflage wird es daher auf jeden Fall im kommenden Jahr geben. Die Gewinner werden schriftlich über ihr Glück informiert. Den Reinerlös aus der Verlosung setzt die Barßeler Kaufmannschaft wie immer für gute gemeinnützige Zwecke im Ort ein. „Wir sind für jeden Vorschlag dankbar. Daher würden wir uns freuen, wenn aus der Bevölkerung oder aus Vereinen und Institutionen Ideen kommen, wofür das Geld verwendet werden könnte“, sagt Schriftführer Hartmann.