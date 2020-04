Jubiläum In Barßel: 20 Jahre Konzerte und Theater in der Kultur-Scheune

Barßel Im Mai 2000 gründeten Barbara und Rainer Pagel die Kulturscheune. Sie hat sich in diesen 20 Jahren von einem einfachen Konzertsaal zum Theater mit vielen Spielmöglichkeiten entwickelt.

Alles begann am 1. Mai 2000 mit einem Konzert der Celtic-Folk-Gruppe Golden Bough aus den USA: Die traditionelle Harfe, das Violin- und Gitarrenspiel sowie der vielstimmige Gesang der Künstler begeisterten auf Anhieb das Publikum. Spärlich war damals die Ausstattung: Bettlaken fungierten als Vorhang, Baustrahler als Scheinwerfer. Aber weder für die Künstler noch für das Publikum war das entscheidend, sondern von Anfang an die besondere Atmosphäre in der Kultur-Scheune sowie das außergewöhnliche Ambiente der Kulturstätte, erzählen die Pagels.

Nach 20 Jahren blicken die Gründer der Kultur-Scheune auf 30 Konzerte, 117 Theateraufführungen und fünf Kabarettveranstaltungen zurück. Die Kultur-Scheune ist ein anerkannter und etablierter Kulturveranstalter der Region und hat ständig steigende Zuschauerzahlen.

Raum für Künstler

„Künstler sind es, die unseren schönsten Träumen eine Gestalt geben: Wir wollen mit der Kultur-Scheune helfen, ihnen den Raum zu geben, den sie benötigen“, formuliert Rainer Pagel das Motto der Kultur-Scheune. Sie hat Erfolg damit.

Zunächst fanden in der Kultur-Scheune fast nur Konzerte statt. Dabei kamen die Künstler zum Teil von weit her, wie zum Beispiel die Nevsky Band aus Russland, Canto Sur aus Bolivien und Le Clou aus Frankreich, Schottland und Deutschland.

Das erste Theaterstück war „Inselfieber“ der Gruppe Bühnenreif, erinnern sich die beiden ehemaligen Pädagogen. Aus Bühnenreif sind mittlerweile die Startisten geworden, die ihr Publikum immer wieder mit hochprofessionellen Aufführungen begeistern.

Drei Theatergruppen gibt es heute in der Kultur-Scheune. Aus den Startisten gingen 2018 die Kultur-Scheunen-Kids als Kindertheatergruppe hervor, die mit ihren Produktionen „Die kleine Hexe“ und „Hilfe, die Herdmanns kommen“ zu überzeugen wusste.

Das Ensemble Text-Fest spielt seit 2009 in der Kultur-Scheune, und zwar zunächst die Stücke „Schlafzimmergäste“, „Schau nicht unters Rosenbeet“ und „Die 39 Stufen“. Dieses Ensemble hat sich nicht nur der Schauspielerei, sondern auch der musikalischen Darbietung verschrieben und hat mit dieser Kombination großen Erfolg beim Publikum. Mit „BERLINerLEBEN“ und „Nord West Wind“ brachte das Ensemble selbst geschriebene Stücke auf die Bühne.

Proben in Corona-Zeiten

Gegenwärtig probt das Ensemble das Stück „Decido“, das von Rainer Pagel geschrieben wurde. Allerdings können die Proben aufgrund der gegenwärtigen Situation nur allein und zu Hause stattfinden. Barbara und Rainer Pagel hoffen, dass es bald möglich sein wird, die Kontaktsperre aufzuheben. Denn das Bühnenerlebnis sei einzigartig und durch nichts zu ersetzen. Auf der Bühne agieren Menschen, und jede Aufführung sei einzigartig. Und das weiß jeder, der einmal eine Veranstaltung in der Kultur-Scheune auf dem Carolinenhof in der Gemeinde Barßel erlebt hat.