Cloppenburger Politik diskutiert über Abschaffung der Straßenausbaubeiträge: Sollen Beiträge zu Straßensanierungen wegfallen?

Cloppenburg Der Streit um die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist ein Dauerbrenner im Cloppenburger Stadtrat. Jüngst entfachte im Bau- und Verkehrsausschuss eine hitzige Diskussion über den Ausbau der Biberstraße sowie über den Bau des Radweges entlang des Garreler Weges.

Neun Millionen Euro

Die Stadtverwaltung hat seit 2014 insgesamt mehr als neun Millionen Euro durch Straßenausbaubeiträge eingenommen. Das ergab jetzt eine Anfrage der SPD -Fraktion an die Verwaltung. Der größte Teil in Höhe von mehr als sieben Millionen Euro entfiel hierbei auf die erstmalige Herstellung von Straßen. Die Einzahlungen aus der Straßenausbaubeitragserhebung für die Erneuerung/Verbesserung von Straßen belaufen sich seit 2014 auf „lediglich“ circa 2,3 Millionen Euro.

„Die Zahlen machen deutlich, dass den Beiträgen für die erstmalige Erschließung eines Hausgrundstücks im städtischen Haushalt eine wesentliche Bedeutung zukommt. Ein Wegfall der Sanierungsbeiträge könnte hingegen vertretbar sein“, findet der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Lothar Bothe. Es müsse bei der Debatte daher um die Abschaffung von Anliegerbeiträgen sauber zwischen erstmaliger Herstellung und bloßen Sanierung einer Straße differenziert werden. Die Sinnhaftigkeit von Sanierungsbeiträge dürfe daher ernsthaft in Frage gestellt werden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Der Ausbau des Radweges am Garreler Weg ist eine Sanierungsmaßnahme, der umstrittene Ausbau der Biber ist beitragsrechtlich hingegen eine „erstmalige Herstellung“. „Diese wichtige Differenzierung geht in der Debatte leider oft unter“, so SPD-Fraktionschef Jan Oskar Höffmann.

Im Jahr 2000 beschloss der Stadtrat, alle 48 Straßen, die bis dahin noch nicht ersterstellt waren, nach und nach zu bauen. 21 Jahre später sind 43 Vorhaben realisiert, lediglich die Biberstraße, Ritterweg, Rösseler Straße, Stichstraße Sevelter Straße sowie die Verbindungsstraßen Potsdamer Straße fehlen noch. „Leider sind diese ,wenigen Fälle’ jedes Mal ein Aufreger im Fachausschuss, wenn die Verwaltung nach Jahren der faktischen Nutzung einer Straße von den Anliegern Beiträge für die ’erstmalige Herstellung’ verlangt. Das kann man einem normaldenkenden Bürger kaum erklären, dass die Straße, die er bereits seit Jahrzehnten befährt, beitragsrechtlich noch gar nicht hergestellt sei“, kritisiert Höffmann.

Gegenfinanzierung

Die SPD warnt jedoch davor, sich nun in einen „Überbietungswettbewerb“ der Abschaffungen und Vergünstigungen zu begeben. Grundlage des beschlossenen Haushaltplanes für das Jahr 2021 würden unter Berücksichtigung der geplanten sowie der bereits abgeschlossenen, aber noch nicht abgerechneten Straßenbaumaßnahmen, Straßenausbaubeiträge in Höhe von knapp über fünf Millionen Euro in den Jahren 2021 bis 2024 erwartet werden. „Wer also die vollständige Abschaffung fordere, solle auch ein Konzept der Gegenfinanzierung vorlegen. Alles andere ist schlicht nicht tragfähig und unlauter“, so die SPD.

Um das Defizit in den Jahren 2021 bis 2024 über die Grundsteuer B finanzieren zu können, müsste der Hebesatz zunächst von 330 auf 410 Prozent für den erwähnten Zeitraum angehoben werden. Dies entspricht einer Erhöhung der Grundsteuer B um nahezu 25 Prozent.