Cloppenburger Wirtschaft: Abschied nach rund 32 Jahren

Cloppenburg Bei der August Bruns Landmaschinen GmbH gibt es personelle Veränderungen: Nach rund 32 Jahren, davon 25 Jahre als Geschäftsführer, verabschiedet sich Georg Wichmann zum 30. Juni 2021 in den Ruhestand. Wichmann hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Cloppenburg nach Unternehmensangaben entscheidend mitgeformt, weiterentwickelt und zukunftsfähig gemacht. Er gelte als absoluter Fachmann in der Branche und habe sich überdies den Ruf des scharfsinnigen Problemlösers erarbeitet. Dabei agierte er auch für die weiteren Gesellschaften der Bruns-Firmengruppe, zu der unter anderem Unternehmen wie Rebo-Landmaschinen und Rebo-Motorgeräte gehören. Ab dem 1. Juli wird Georg Wichmann den verdienten Ruhestand angehen, während ein Großteil seiner Aufgaben vom langjährigen Bruns-Mitarbeiter Heinz Vaske übernommen werden. Wichmann selbst ließ verlauten, dass er dem Unternehmen im Bedarfsfall weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen werde.

