Feiern in Cloppenburg: Absage! – Auch 2021 kein gewohntes Cityfest

Cloppenburg Auch in diesem Jahr wird es wegen der Corona-Pandemie kein Cityfest in der bekannten Form geben. Das habe der Beirat der Stadthallen-Betriebs GmbH am frühen Montagabend bei seiner Sitzung so beschlossen, sagte der Geschäftsführer der Stadthallen-Betriebs GmbH, Alfons Lücking, auf Nachfrage unserer Redaktion. Nach einer – so Lücking – „guten, sachlichen und ausführlichen Diskussion“ habe man sich bei einer Gegenstimme dazu entschlossen, sich im Zusammenhang mit der Absage des gewohnten Cityfestes (23. bis 25. September) Ende August die Coronafallzahlen und die Inzidenzwerte anzuschauen. Dann wolle man sehen, was kurzfristig „noch möglich sei“. „Denn die Leute wollen ja feiern.“

Konkrete Angaben zu einem „Cityfest-Light“ wollte Lücking nicht machen. Beiratsmitglied Jan Oskar Höffmann hatte aber bereits am Nachmittag im Gespräch mit unserer Redaktion ein paar Getränke- und Essensstände sowie Musik aus der Konserve ins Spiel gebracht. Das ließe sich „innerhalb von 14 Tagen organisieren“.

Höffmann hält es für nicht richtig, dass das gewohnte Cityfest so früh abgesagt worden ist. Niemand könne zum jetzigen Zeitpunkt wissen, wie die Corona-Situation in zehn Wochen sei, sagte er nach der Sitzung auf Nachfrage.

Die Stadthallen-Betriebs GmbH organisiert seit einigen Jahren das Cityfest, zuvor hatte das bis zu seinem Ruhestand der städtische Pressesprecher Klaus Niemann getan. Der Beirat wird komplett aus den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses gebildet. Neben zwölf Ratsmitgliedern ist das Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese, der jedoch in der Sitzung vom Ersten Stadtrat Wigbert Grotjan vertreten wurde.