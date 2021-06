Geschäftsidee einer Tankstelle in Cloppenburg: Waschen, Legen, Föhnen für vier Pfoten

Cloppenburg „Das hat sehr gut funktioniert und war viel einfacher als zuhause.“ Der Cloppenburger Nils Klitzke ist begeistert von seiner Donna, die am Montagmorgen dank der neuen Hundedusche auf dem Gelände der Tankstelle Albers an der Osterstraße in Cloppenburg nun frisch gewaschen und geföhnt ist.

Wohlfühlen auf 4 Pfoten

Der Flat-Coated Retriever von Klitzke hat gerade das neue Waschprogramm hinter sich. Ein bisschen Shampoo und Conditioner aus dem Automaten, Floh- und Zeckenschutzmittel gibt es aus der Brause außerdem. „Man glaubt gar nicht, wie viele Zecken momentan wieder unterwegs sind“, sagt der Hundebesitzer. Am Ende geht dann noch der Föhn an – wählbar sind zwei Stufen. Die erste ist so laut wie ein Staubsauger, bei der zweiten Stufe sitzt mehr Dampf dahinter. Donna genießt das Wohlfühlprogramm in der kleinen Kabine.

Seit vergangener Woche steht der Container im hinteren Bereich des Tankstellengeländes. Chef Lukas Albers, der das Geschäft im Jahr 2012 übernommen hatte, war auf der Suche nach einem Selbstbedienungsautomaten. Und dabei stieß er auf die Hundewaschanlage aus Bayern und auf die Lücke für Hundebesitzer. „Wer einen Hund wie Donna oder noch größer hat, weiß, dass es fast unmöglich ist, die Hunde zuhause zu waschen“, sagt Albers. Denn wenn die Vierbeiner einmal nass sind und sich dann schütteln, verteilt sich der Dreck im ganzen Badezimmer – oder die weiße Wand hat anschließend ein paar dunkle Flecken.

Abhilfe soll da die Waschanlage bringen. Über eine Rampe gelangen die Hunde in den Waschbereich. So ist rückenschonendes Arbeiten möglich, statt sich tief in die Dusche zu bücken, erklärt Albers. Mit zwei Bändern kann das Halsband an den Seiten der silbernen Duschwand fixiert werden. So kann sich der Vierbeiner nicht aus dem Staub machen, und das Herrchen oder Frauchen hat zwei Hände frei, um sich um den Hund und seine Pflege zu kümmern.

Kaugummi-Automat

Vorne neben der Tür ist außerdem ein Kaugummi-Spender angebracht. In dem gibt es Leckerlis für die Kunden auf vier Pfoten. Wer Geld einwirft, kann loslegen mit dem Waschen. Das Wasser ist warm, damit sich die Hunde nicht erschrecken, sagt Albers. Er empfiehlt, die Hunde vorsichtig an die Anlage zu gewöhnen. Und so beginnt auch Nils Klitzke vorsichtig damit, seine Donna nass zu machen.

Die steht entspannt in der Waschkabine. Sogar der Lärm des Föhns macht der Zweijährigen nichts aus. Wer lieber sein eigenes Shampoo oder ein Handtuch zum Abtrocknen mitbringen möchte, kann das laut Tankstellen-Chef Albers auch gerne machen. Das Waschen des Flat-Coated Retriever hat keine zehn Minuten gedauert und etwa zehn Euro gekostet. „Wenn man ein bisschen mehr Übung hat, geht das bestimmt auch schneller. Und man muss den Hund ja auch erst dran gewöhnen“, sagt Klitzke. Geöffnet ist der Container an der Osterstraße für die Wäsche täglich von 6 bis 22 Uhr.