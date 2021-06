Motorsport in der Stadt Cloppenburg: Speedwayteam des MSC fiebert Auftakt entgegen

Cloppenburg Der Countdown läuft: Die Fahrer des MSC Cloppenburg fiebern dem Auftakt im Speedway Team Cup (STC) entgegen. Los geht es am Samstag, 19. Juni, in Brokstedt (Schleswig-Holstein). Es ist der erste Wertungslauf. „Trotz der Corona-Pandemie ist der STC in diesem Jahr auf sieben Teams gewachsen“, heißt es in einer Pressemitteilung des MSC Cloppenburg.

Talents Team Trophy

Im Vorjahr waren es noch vier Mannschaften. In Brokstedt treffen die Soestestädter auf die Brokstedt Wikinger, die Black Forest Eagles aus Berghaupten und MSC Olching.

Am Vormittag starten die Rennläufe zur Talents Team Trophy (125-ccm-Paar-Cup). In die schicken die sieben Vereine ihre besten Nachwuchsfahrer aus der 125-ccm-Klasse. Für die Cloppenburger Young Fighters sind dies Carl Wynant und Felix Leiling.

Für die Speedway-Fans gibt es zudem einen Leckerbissen. Alle Veranstaltungen des Team Cups werden diesmal per Livestream im Internet übertragen.

MSC-Teamchef Manfred Bäker möchte mit einer guten Platzierung in die neue Saison starten, heißt es in der MSC-Info. Beim Auftaktrennen kann er auf seine altbewährte Stammbesetzung zurückgreifen. „Rene Deddens, Lukas Fienhage und Jonny Wynant sind auf der 500-ccm-Position gesetzt. Die Nachwuchstalente Ben Iken aus Marienhafe und Max Streller aus der eigenen Jugendgruppe komplettieren das Team auf der Juniorenposition“, schreibt der MSC.

Weltfinale

Ob die Mannschaft noch von einem Reservefahrer verstärkt wird, ist noch unklar, so der MSC weiter. In Cloppenburg gibt es auch bald wieder Rennen zu sehen: Am 23. und 24. Juli steigt in der MSC-Arena das Weltfinale in der 250-ccm-Klasse. Am 10. September soll das Heimrennen der Fighters im eigenen Stadion stattfinden. Ob Zuschauer dabei sein können, ist noch offen. Weitere Informationen zu den beiden genannten Veranstaltungen folgen in den nächsten Wochen, teilt der MSC mit.