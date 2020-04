Nachgefragt Bei Cloppenburger Künstlern: Folgt nach der Corona-Krise der Hunger auf Kunst?

Cloppenburg Künstler sind nicht systemrelevant. Jedenfalls nicht, was die Corona-Regelungen angeht. Als Resonanz auf gesellschaftliche Ereignisse sind sie jedoch häufig Spiegel und Kritiker für eben solche. Doch momentan – Kunst aus dem Homeoffice, geht das?

Seit 2016 gibt es „Steffi’s Malwerkstatt“. Die Cloppenburgerin Stefanie Taubenheim hat sich damit einen Traum erfüllt. In einem Bauerngarten eines ehemaligen Hofcafés kann die gelernte Kunsttherapeutin allemöglichen kreativen Kurse anbieten. Ihre Zielgruppe: „Jeder, der sich auf ein kreatives Abenteuer einlassen kann“, sagt sie.

Jetzt ist sie allerdings allein in ihrem Atelier. Alle Kurse bis in den Herbst hinein sind abgesagt. All ihre Einnahmen sind seit Mitte März auf null Euro gesunken. Taubenheim bekommt Arbeitslosengeld. Ob sie durch ihre Tätigkeit eventuell unter einen Rettungsschirm der Bundesregierung fällt, weiß die 44-Jährige nicht so genau. Gleichzeitig versucht sie, sich neue Kanäle des Geldverdienens zu erschließen, denn sie geht nicht davon aus, dass ihr Geschäft nach den Corona-Maßnahmen sofort wieder wie gewohnt weiterläuft.

Videoportal nutzen

Die Idee für einen Youtube-Kanal hatte Taubenheim schon länger. „Und auf einmal war die Zeit dafür da.“ Aus der Krise eine Chance machen, könnte ihr Motto lauten. Denn so richtig an die technische Umsetzung von Youtube-Videos hatte sie sich bisher nicht herangetraut. Nun saß ihr die Corona-Krise und damit die Sorge um Einnahmen im Nacken. Also ging es los. „Ich präsentiere kleine Ideen in den Videos, wie jeder zuhause kreativ werden kann“, sagt Taubenheim. Videos dazu, wie man Geschenke schön einpackt oder zum Schönschreiben gibt es schon. Parallel arbeitet sie an einem Online-Malkurs und nutzt verstärkt Social Media, um mit potenziellen Kursteilnehmern in Kontakt zu bleiben.

„Diese Krise trifft auch die Freigeister sehr“, sagt Taubenheim. Und das, obwohl es selbst unter normalen Bedingungen nicht so einfach sei, sich als Künstler zu behaupten. Nur Wenige schaffen es, sich diese Existenz aufzubauen, passende Stellenanzeigen dafür gibt es so gut wie nicht. Eine große Portion Eigeninitiative ist gefragt. Taubenheim sieht in dem Zusammenhang auch noch einen starken Unterschied zwischen Stadt und Land. „Auf dem Land ist es immer noch schwieriger, den Menschen Kunst zugänglich zu machen.“ Optimistisch bleibt die Cloppenburgerin aber in jedem Fall. „Das erste, was wieder stattfinden wird, wenn das alles hier vorbei ist, ist meine Mittwochs-Malgruppe.“

Kunstkreis planlos

Auch beim Kunstkreis Cloppenburg liegen die Pläne für das gesamte restliche Jahr auf Eis. „Wir haben noch keinen Plan, wie es weitergeht“, sagt Dr. Martin Feltes, Erster Vorsitzender des Kunstkreises Cloppenburg und zuständig für kunst- und bauhistorische Seminare an der Katholischen Akademie Stapelfeld. „Gerade für die Kulturschaffenden ist das momentan eine schmerzliche Erfahrung, finanziell, aber auch ideell“, sagt Feltes.

Er habe vollstes Verständnis dafür, dass momentan andere Berufe besonders gefordert sind, das sei auch richtig so. Dennoch: „Künstler nehmen häufig Stellung zu aktuellen Themen“, darauf müsse gerade verzichtet werden. Auch virtuelle Rundgänge durch Museen, wie sie von einigen Einrichtungen angeboten werden, würden den echten Besuch laut Feltes niemals ersetzen. „Ich kann mir vorstellen, dass es nach der Krise dann einen regelrechten Hunger auf Kunst gibt“, schätzt Feltes. Dass dann womöglich mehr Menschen als gewöhnlich Kulturveranstaltungen besuchen, ist für ihn eine schöne Aussicht.

Von der Krise in seinem künstlerischen Schaffen gar nicht beeinträchtigt ist der Cloppenburger Künstler Bernhard Köster. Der 72-Jährige bezieht Rente durch seinen langjährigen Beruf als Lehrer und erschafft „nur“ in seiner Freizeit Kunstwerke. Ton, Sandstein und Beton sind seine Hauptmaterialien. „Das Schöne ist, dass ich nicht davon leben muss“, sagt er. Nur bei seinen VHS-Kursen, die er ab und an gibt, besteht noch Unsicherheit, ob die stattfinden. „Am 5. Mai soll wieder ein Workshop zu Holzarbeiten starten, das wäre schade, wenn der wegfällt.“