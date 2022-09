Strecke im Kreis Cloppenburg: So könnte die neue Radschnellverbindung aussehen

Cloppenburg Die vom Kreis Cloppenburg geplante Radschnellverbindung (RSV)/Radvorrangroute zwischen Garrel und der Grenze zum Landkreis Vechta hat jetzt Kreis-Planungsamtsleiter Roland Ribinski im städtischen Bau- und Verkehrsausschuss vorgestellt.

Demnach soll der Radschnellweg von Garrel kommend entlang der Amerikastraße, der Werner-Baumbach-Straße und des Garreler Wegs Richtung Stadtgebiet Cloppenburg geführt werden. Dort geht es weiter über den Dornkamp, die Osterstraße, die Höltinghauser Straße und den Alten Emsteker Weg Richtung Emstek.

Über den Niedrigen Weg in Westeremstek führt die Strecke in Emstek weiter über die Eichenallee, die Straße „Zum Gogericht“ und die Nordenbroker Straße entlang des Ecoparks Richtung Kreisgrenze Vechta. Es handelt sich offenbar um eine erste grobe Planung, die noch Varianten zulässt.

• Länge und Kosten

Die Strecke hat eine Gesamtlänge von rund 27 Kilometern. Dabei beträgt der RSV-Anteil 22 Kilometer (rund 82 Prozent). Rund 4,6 Kilometer der Strecke entsprechen nicht dem Qualitätsstandard einer Radschnellverbindung. Rund 14,35 Millionen Euro müssen in die Erstellung der RSV investiert werden, davon 12,4 Millionen Euro in die Strecke und 1,94 Millionen Euro in die Knotenpunkte.

• Einrichtung

Auf der Amerikastraße beziehungsweise der Werner-Baumbach-Straße soll die Radschnellverbindung als getrennter Fuß- und Radweg im Zweirichtungsverkehr straßenbegleitend auf einer Breite von vier Metern laufen. In Staatsforsten soll auf dem Garreler Weg Mischverkehr mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gelten.

Weiter geht es durch die Bührener Tannen, hier ist der Garreler Weg dann als Fahrradstraße vorgesehen – genau wie der sich anschließende Dornkamp. Für den Garreler Weg kann sich die Cloppenburger Stadtverwaltung auf ihrem Gebiet aber auch Mischverkehr mit 30 km/h Höchstgeschwindigkeit vorstellen, hieß es bei der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses.

So könnte die neue Radschnellverbindung aussehen. BILD: Astrid Brüning

Auf der Höltinghauser Straße kommt es ebenfalls zum Mischverkehr mit 30 km/h, auf dem Alten Emsteker Weg ist erneut ein getrennter Fuß- und Radweg im straßenbegleitenden Zweirichtungsverkehr vorgesehen. Der Niedrige Weg in Westeremstek wird Fahrradstraße. Die sich anschließende Eichenallee soll künftig mit einem getrennten Fuß- und Radweg im straßenbegleitenden Zweirichtungsverkehr daherkommen, die Straße „Zum Gogericht“ genau wie die Nordenbroker Straße als Fahrradstraße.

Bis die Radschnellverbindung von Garrel bis zur Kreisgrenze Realität geworden sein wird, werden wohl noch einige Jahre ins Land gehen. Nichtsdestotrotz hat der Kreis-Verkehrsausschuss am Dienstagabend bereits die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für weitere Radschnellverbindungen einstimmig zum Beschluss empfohlen.

Während die RSV von Garrel bis zur Kreisgrenze Vechta Priorität 1 genießt, sollen in der Priorität 2 Korridore von Garrel nach Friesoythe und von Friesoythe bis in den Landkreis Leer geprüft werden. Eines schönen Tages könnte dann Radfahren auf einem Schnellweg von Vechta bis Leer quer durch den Landkreis Cloppenburg möglich sein.