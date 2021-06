Politische Entscheidungen während Corona-Pandemie: Landrat spricht über Wut-Mails

Cloppenburg Landrat Johann Wimberg (CDU) machte keinen Hehl daraus, dass in der Hochphase der Pandemie nicht alles hundertprozentig gelaufen sei, doch mit seinem Beraterstab – unter anderem aus Ärzten und Juristen – habe er alles „Menschenmögliche“ getan, um die Bevölkerung zu schützen und die Pandemie einzudämmen. Das machte der Landrat bei der Männersache des Bildungswerkes deutlich, die nach siebenmonatiger Pause erstmals wieder zusammenkam. Teilweise wütende Mails und Telefonate hätten ihn erreicht, die sich über die Maßnahmen beschwerten. „Doch Politik ist nicht dafür da, es allen recht zu machen“, machte er seinen Standpunkt klar, „es geht immer um das Gemeinwohl und den Schutz der Bevölkerung“. Großes Lob bekam er aus der Männerrunde für die Impfstrategie des Landkreises. „Das tut gut“, antwortete er darauf, es sei ein einzigartiges Projekt in Niedersachsen gewesen.

Zu kompliziert

Grundsätzlich wünschte er sich, dass das Impfen und die Verordnungen hinsichtlich der Pandemie unkomplizierter gestaltet würden, der Landkreis sei dabei von den Bund -Länder-Verfügungen abhängig. „Wir können nur verschärfen“, sagte Wimberg, „was wir auch bei der Religionsausübung getan haben“.

Bezüglich der Digitalisierung habe sich einiges getan, antwortete er auf Nachfrage. Die Mitarbeitenden der Verwaltung könnten sich überall einloggen. Das Arbeiten zu Hause habe die angespannte Raumsituation verändert. Dennoch habe der Landkreis noch weitere neun Standorte angemietet.

Natürlich war das Interesse der 25 Männer an der finanziellen Situation groß. „Wir sind sehr gut aufgestellt“, machte der Landrat deutlich.

Schuldenlast gesunken

In seiner Amtszeit sei die Schuldenlast von 50 Millionen auf zehn Millionen Euro gesunken. „Und wir investieren ordentlich weiter, unter anderem in Schulgebäude und in die Digitalisierung.“ Auch die Überdüngung und Nitratbelastung der landwirtschaftlichen Flächen war ein großes Thema. Wimberg sieht sie als ein großes Problem an, machte aber auch die Kehrseite der positiven Wirtschaftsentwicklung in der Region deutlich. Das Transportieren der Gülle in andere Regionen, beispielsweise nach Südostniedersachsen, sei keine erfolgversprechende Maßnahme.

Bezüglich des Tierwohls gäbe es eine schwarzgrüne Initiative des Kreises Cloppenburg und des Kreises Osnabrück, mit der beide Landkreise in Hannover vorstellig würden. Der SPD-Kandidat für den Landratsposten, Stefan Riesenbeck, ist Gast der Männerrunde am Samstag, 7. August.