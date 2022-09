SV Viktoria Elisabethfehn: Neues Vereinsheim hat jetzt ein Dach

Elisabethfehn Der Sportverein Viktoria Elisabethfehn ist mit einem wichtigen Projekt auf die Zielgerade eingebogen – mit einer sehr guten Zwischenbilanz. Das Richtfest für das neue Sportlerheim an der Schleusenstraße konnte etwas früher als geplant gefeiert werden. Wenn alles weiter so gut läuft, kann im Sommer 2023 der Sportbetrieb starten.

Alte Herren binden Krone

Durchwachsenes Wetter herrschte auf der Anlage des Clubs vom Elisabethfehnkanal. Die Handwerker nutzten die Gunst der Stunde und werkelten bis zur letzten Minute. Als die ersten Festgäste schon an der Baustelle standen, wurden noch die letzten Bretter angetackert und Geräte per Kran vom Dach geholt. Schon wenig später wehte die Richtkrone am Giebel des Gebäudes im Wind. Die Alten Herren des SV Elisabethfehn hatten die Richtkrone gebunden. Der Dank des SVE -Vorsitzenden Wilhelm Kassens galt den Planern, Firmen und Handwerkern und allen ehrenamtlichen Helfern: „Es hat alles bestens geklappt.“ Aber er wies auch auf einen Umstand hin, der die Arbeiten begünstigt hatte: „Wir hatten auch viel Glück mit dem Wetter.“ Er sei fast jeden Tag auf der Baustelle gewesen und habe mit Begeisterung gesehen, wie der Rohbau hochgezogen wurde.

Was dann aus dem jetzigen in die Jahre gekommene Sportlerheim wird, steht in den Sternen, denn es ist im Privatbesitz. „Zukünftig wird der Spielbetrieb auf den Plätzen an der Schleusenstraße stattfinden, zumal an der Adlerstraße das dortige Großspielfeld entfallen ist. Am Hauptstandort Schleusenstraße wurden mittlerweile auch zwei neue Jugendplätze angelegt“, sagte Kassens. Ein neues Zuhause wurde zwingend erforderlich. Rund 650 Mitglieder gehören dem Verein an. Insgesamt sind 20 Mannschaften, davon 16 Jugendteams, gemeldet. Aufgrund der starken Wohnbauentwicklung, rechnet der Verein mit einem Zuwachs im Jugendbereich.

Das neue Sportlerheim entsteht auf eine derzeit an den Hauptplätzen brachliegende Fläche, die in der Vergangenheit als Grünfläche landwirtschaftlich genutzt wurde. Das neue Gebäude wird in massiver Bauweise zur Größe von rund 25 mal 17 Metern gebaut. Es verfügt unter anderem über insgesamt sechs Umkleidekabinen, drei Gemeinschaftsduschen, drei Schiedsrichterräume, weitere Sanitäranlagen, Abstellräume und einen großzügigen Clubraum. „Wir haben auch an Menschen mit Behinderung gedacht. So entsteht ein von außen zugängliches barrierefreies WC“, so Kassens. Ausreichend Parkplätze wird es auch geben.

Verein erhält Zuschüsse

Die Gesamtkosten liegen bei rund 600 000 Euro. Zur Finanzierung gab es einen Zuschuss der Gemeinde Barßel in Höhe von rund 114 000 Euro. Je 100 000 Euro gab es vom Landkreis Cloppenburg und dem Kreissportbund. Den Rest muss der Verein aufbringen. „Das werden wir schaffen. Unter anderem durch Spenden“, sagte Vorsitzender Kassens. Klar ist für den Vereinschef, dass kein zusätzlicher Mitgliedsbeitrag erhoben wird.