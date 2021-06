Einsatz auf der Autobahn: Lkw-Anhänger gerät auf A1 bei Emstek in Brand

Emstek /Cloppenburg Einen Lkw-Brand auf der Autobahn 1 im Bereich Emstek hat die Feuerwehr Bakum am Freitag gegen 16.35 Uhr gelöscht. Ein 59-jähriger Mann aus Hoya, der die A1 in Richtung Bremen befuhr, lenkte sein Lkw-Anhänger-Gespann auf den Standstreifen, nachdem ein Reifen des Anhängers geplatzt war. Als er bemerkte, dass der geplatzte Reifens Feuer gefangen hatte, versuchte er zunächst, den Brand mit einem Feuerlöscher selbst zu löschen. Als das misslang, koppelte er den Anhänger ab, um ein Übergreifen der Flammen auf die Zugmaschine zu verhindern. Dabei atmete er Rauch ein. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Bakum konnte den Brand schnell löschen. Hilfreich war laut Polizei, dass der brennende Anhänger mit Mineralwasser beladen war. Kurzfristig wurde die Autobahn voll gesperrt. Der Schaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. Drei Fahrzeuge sind am Donnerstag um 22.15 Uhr an einem Unfall auf der A1 im Bereich Harpstedt beteiligt gewesen. Ein 33-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg war auf dem Überholfahrstreifen unterwegs und realisierte zu spät, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug abbremste. Bei einem Ausweichmanöver geriet der Mann ins Schleudern, kollidierte mit einem auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Peugeot und prallte gegen die Mittelschutzplanken. Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer aus Goldenstedt konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Fahrer blieben unverletzt.

