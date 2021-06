Fallschirmsprung von Helga Heyer aus Thüle: Mit 82 Jahren einfach aus dem Flugzeug fallen

Thüle /Varrelbusch Nervös? Nein. Aufgeregt? Nein. Noch einmal machen? Auf jeden Fall. Helga Heyer aus Thüle hat es sich getraut. Im Alter von 82 Jahren ist sie am Sonntag mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug gesprungen. „Man hatte kein Zeitgefühl mehr. Man schwebt richtig bevor sich der Fallschirm öffnet. Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen“, sagte die 82-Jährige nach dem Sprung.

Keine Angst

Die Idee, am Flugplatz Varrelbusch einen Tandemsprung zu machen, hatte Heyers Schwiegertochter Constanze. „Ich wollte so etwas schon immer machen“, sagte die frisch gebackene 40-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Und Schwiegermutter Helga Heyer möchte sowieso gerne noch zahlreiche Abenteuer unternehmen, die man im Leben so gemacht haben sollte. „Ich hab noch viel auf der Liste. Fallschirmspringen ist jetzt schonmal abgehakt“, sagte Helga Heyer.

Um 12.30 Uhr trafen Helga und Constanze Heyer am Flugplatz in Varrelbusch ein. Nach einer kurzen Wartezeit ging es an die Vorbereitung des Sprungs. „Jeder von uns bekam einen Tandemmaster zugeteilt, mit dem wir dann zusammen aus dem Flugzeug sprangen. Am Boden wurde uns dann noch genau erklärt, wie wir uns zu verhalten haben“, sagt Helga Heyer. Wichtigste Anweisung: Immer die Beine oben halten, damit man sich bei der Landung nicht verletzt.

Im Laufe des Nachmittag war es dann soweit. Das Flugzeug hob ab und brachte Helga Heyer und ihre Schwiegertochter auf 4000 Meter Höhe. „Im Flugzeug war ich immer noch nicht nervös“, sagte die wagemutige 82-Jährige. Doch kurz vor dem Sprung sollte sich ihr Puls doch noch erhöhen. „Als ich dann das Loch sah, aus dem wir springen mussten, wurde mir dann doch noch etwas anders. Aber egal, ich wollte das jetzt machen“, sagt Helga Heyer. Und sie genoss ihren kurzen Flug. Mit einem speziellen Passagiergurtzeug, fest mit dem Tandemmaster verbunden, ging es raus in den blauen Himmel.

45 Sekunden freier Fall

Der freie Fall dauert bei diesen Sprüngen ungefähr zwischen 35 und 45 Sekunden. In einer Höhe von rund 1500 Metern öffnete sich dann sanft der extra große Tandemschirm. „Das war einfach ganz toll. Ein Erlebnis, was jeder einmal in seinem Leben gemacht haben sollte. Ich würde es sofort wieder machen“, sagte die 82-Jährige. Und auch ihre Schwiegertochter war begeistert. „Es war einfach fantastisch. Auch ich würde sofort wieder springen“, sagte Constanze Heyer.

Die Tandemsprünge werden am Flugplatz Varrelbusch von der Fallschirmsportgruppe Wildeshausen angeboten, die jedes Jahr mehrere Hundert Sprünge anbietet. Damit man das Erlebnis auch für sich festhalten kann, ist es möglich, ein Videopaket dazu zu buchen.