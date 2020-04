Erweiterung Der Friesoyther Elisabethschule: Millioneninvestition gegen die Raumnot

Friesoythe Es ist ein Bauprojekt, dass es in diesen Dimensionen derzeit kein zweites gibt. Nicht nur was die Größe betrifft. Auch die Investitionssumme ist beachtlich: Zwischen 20 und 30 Millionen Euro steckt der Landkreis Cloppenburg in die Erweiterung der Elisabethschule in Friesoythe.

Der Kreis ist Träger der Förderschule für Lernen, Sprache und Geistige Entwicklung. Schon längst herrscht in dem 1974 errichteten Schulgebäude mit der markanten gelben Fassade am Großen Kamp Ost akute Platznot. Das soll jetzt durch die Millioneninvestition geändert werden. Mit dem Bau wurde bereits begonnen.

Was ist geplant? Neben dem Bestandsgebäude wird ein komplett neuer, dreigeschossiger Neubau entstehen. Der Altbau wird zudem umgebaut und um einen Sportbereich mit Turnhalle und Gymnastikbereich erweitert.

Das Besondere des neuen Gebäudes, das nach Angaben des Kreises für rund 20,5 Millionen Euro erstellt wird, ist der Innenbereich. Dort wird es eine große, zwei Geschosse hohe Aula mit Bühne, die als Forum und Mensa genutzt werden kann, geben. Im zweiten Obergeschoss ist direkt über der Aula ein nach oben offener Therapiegarten vorgesehen. Zwischen dem alten und dem neuen Gebäude soll ein Pausenhof angelegt werden. Rund um die Schule sind Freiflächen für Bewegung, Freiarbeit und Unterricht geplant. Zwischen Neubau und Turnhalle soll der Lehrerparkplatz gebaut werden.

Der Neubau soll in der Zeit von Juli 2019 bis Frühjahr 2022 fertiggestellt werden, danach kann der Umzug der Schule in das Erweiterungsgebäude erfolgen. Erst danach wird mit dem noch fehlende Anbau an den Altbau mit der Turnhalle und einer Trainingswohnung, die auf das eigenständige Leben vorbereiten soll, begonnen. Die Hol- und Bringzone bleibt dabei weiter erhalten. Die Kosten für den Anbau sind in den Gesamtkosten enthalten.

Ebenso soll in diesem 2. Bauabschnitt, der in der Zeit von Frühjahr 2022 bis August 2023 durchgeführt werden soll, auch die Sanierung des Bestandsgebäudes inklusive der energetischen Fassadensanierung des Altbaugebäudes durchgeführt werden, teilte der Landkreis weiter mit. Die gelbe Fassade wird verschwinden. Für die Sanierung des Altbaugebäudes sind die Kosten jedoch noch nicht ermittelt worden. Dies ist nach Angaben der Kreisverwaltung aber in Bearbeitung. Zur Orientierung: In den Kreishaushalt wurden Anfang des Jahres vorsorglich rund 31 Millionen Euro für die Sanierung und Erweiterung der Förderschule eingestellt.

Während der Bauzeit von rund vier Jahren werden alle Schüler aus dem Förderbereich Sprache in Containern bei der Grundschule Neuvrees beschult. Dort sind sechs allgemeine Unterrichtsräume errichtet worden. Diese sechs Container-Klassenzimmer entstanden zusätzlich zu den vier allgemeinen Unterrichtsräumen des Förderbereichs Sprache, die es bereits in der ehemaligen Grundschule Neuvrees gibt. Die Schule wird nämlich bereits seit August 2017 aufgrund der Platzknappheit als Außenstelle der Förderschule genutzt.

Die Schüler aus dem Förderbereich Geistige Entwicklung werden weiterhin am Standort in Friesoythe beschult. Erst nach der Fertigstellung des Neubaus und des Umbaus des Bestandsgebäudes werden die Schüler wieder von Neuvrees nach Friesoythe ziehen. Danach wird der Standort Neuvrees für die Elisabethschule laut Landkreis nicht mehr benötigt.