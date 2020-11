Fifa-Turnier des SV Hansa: Titelkampf an der Konsole in Friesoythe

Friesoythe Der Titel des Hallenstadtmeisters ist dem SV Thüle auch im nächsten Jahr nicht zu nehmen. Der Sieger des prestigeträchtigen Turniers des SV Hansa Friesoythe von 2019 und 2020 wird den Cup allerdings nicht sportlich verteidigen können. Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass Thüle wohl erst 2022 entweder den dritten Turniersieg in Folge einfährt oder den Wanderpokal abgeben muss. Das Turnier für 2021 ist zumindest offiziell abgesagt.

Pro Verein zwei Spieler

„Wohl kaum einer hat noch damit gerechnet, dass die Stadtmeisterschaft in gewohnter Form ausgerichtet werden kann, nachdem bereits zahlreiche Hallenrunden und Turniere abgesagt werden mussten“, teilte dazu Hansa-Vorstand Dirk Zimmermann jetzt mit. Doch ganz ohne Stadtmeisterschaft solle der kommende Winter nicht zu Ende gehen, so Zimmermann. Daher lädt der SV Hansa Friesoythe alle Nachbarvereine im Stadtgebiet ein zur ersten eFootball-Stadtmeisterschaft.

Das bedeutet konkret, dass das Turnier an der Konsole ausgetragen wird – und zwar vom 4. bis 10. Januar 2021. Gespielt werden soll FIFA21 auf der Playstation 4. Pro Verein gehen zwei Spieler an den Start. „Die Vorrunde würde, wenn alle Vereine dabei sind, in zwei Gruppen zu je fünf Teams unter der Woche an zwei Abenden pro Gruppe stattfinden“, teilte Zimmermann mit.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Die Teams der Gruppe A haben zwei Spiele am Montag und zwei am Mittwoch, während Gruppe B am Dienstag und Donnerstag spielt. Halbfinale und Endspiele finden am Sonntag, 10. Januar, statt. Pro Partie finden ein „zwei gegen zwei“- sowie zwei „eins gegen eins“-Spiele im 90er-Modus bei sechsminütiger Halbzeitlänge statt. Die Spiele sollen im Internet über YouTube oder Twitch live übertragen werden, damit möglichst viele Zuschauer mitfiebern können. Alle weiteren Details werden im Vorfeld noch bekannt gegeben.

Anmeldungen für Turnier

„Wir würden uns freuen, wenn ihr bei der ersten Auflage dabei seid und euer Verein ein Team an den Start bringt“, sagte Zimmermann. Bei ihm kann man sich auch anmelden. Per Mail unter dirk_z1mmermann@web.de (Hinweis: das i im Nachnamen ist durch eine 1 ersetzt) oder per Whatsapp an Telefon 0173/6957686.

Erste Erfahrungen konnten einige Vereine aus dem Stadtgebiet mit eFootball bereits sammeln. 2019 wurde in Thüle eine Kreismeisterschaft ausgetragen, an der 22 Teams teilnahmen. Die DJK Elsten gewann im Thüler Vereinsheim den ersten E-Football-Kreistitel.

Spielbetrieb im Fußball liegt auf Eis

Nach zwei Spieltagen war Schluss – auf Kreisebene liegt der Fußballspielbetrieb seit Mitte September auf Eis. Durch die hohen Corona-Infektionszahlen im Landkreis Cloppenburg sah sich Kreisspielausschussvorsitzender Manfred Südbeck bereits am 27. Oktober dazu gezwungen, den Spielbetrieb bis Ende des Jahres auszusetzen.

Anders sah es vor Beginn des Novembers in den höheren Ligen aus. Die Nordkreisvereine in der Bezirksliga – SV Altenoythe und SV Thüle – und der SV Hansa Friesoythe in der Landesliga durften vorerst weiterspielen, doch dort war dann auch nach dem zehnten Spieltag Schluss.

Durch den aktuellen leichten Lockdown fallen für diese Mannschaften auch im November alle Spiele aus – das bedeutete aber auch gleichzeitig das Aus für dieses Jahr, denn im Dezember waren keine Spiele mehr in den Ligen geplant.