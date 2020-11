Friesoyther wegen Körperverletzung verurteilt: 16-Jähriger verspielt Chance auf Freiheit

Friesoythe Wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag in einem so genannten Nachverfahren einen 16-jährigen Jugendlichen aus Friesoythe zu sechs Monaten Jugendgefängnis verurteilt. Das hätte sich der junge Angeklagte sparen können, doch er hatte seine Chance verspielt, in Freiheit bleiben zu können.

Hintergrund des Verfahrens war eine böse Attacke auf einen 16-jährigen Schüler. Zu dritt, darunter der Angeklagte, hatten die jungen Schläger das Opfer auf dem Hansaplatz in Friesoythe zusammengeschlagen. Grund dafür: Die Täter hatten gemutmaßt, dass das Opfer sie bei der Schulleitung wegen ihres Drogenkonsums verpfiffen hätte. Die drei Schläger hatten der Reihe nach das Opfer verprügelt. Alle drei mussten sich vor Gericht später jeweils alle Schläge zurechnen lassen.

Gegen zwei der Täter waren ohne großes Verfahren Auflagen verhängt und Weisungen erteilt worden – die sie allesamt auch erfüllt hatten.

Der jetzige Angeklagte allerdings, der schon mal aufgefallen war, musste sich wegen seiner Tatbeteiligung vor sechs Monaten vor dem Cloppenburger Jugendgericht verantworten. Von der Verhängung einer Jugendstrafe sah das Gericht damals aber vorerst noch einmal ab. Es sollte zunächst sechs Monate geschaut werden, wie sich der 16-Jährige entwickelt. Das kommt einer Art Vorbewährung gleich.

Das war eine große Chance für den Angeklagten gewesen, doch genutzt hatte er sie nicht. Er soll weiter mit Drogen gehandelt haben. Ein weiteres Verfahren ist gegen ihn anhängig. Und nutzen jugendliche Straftäter die eingeräumte Vorbewährung nicht, kommt es automatisch zu einem Nachverfahren. Und das fand am Donnerstag statt.

Nun gab es keine Gnade mehr. Weil er die Vorbewährung versiebt hatte, verurteilte das Gericht den Angeklagten wegen der gemeinschaftlich begangenen Körperverletzung nun zu sechs Monaten Jugendgefängnis. Die Staatsanwaltschaft hätte sich noch eine weitere Bewährung vorstellen können, das Gericht nicht.