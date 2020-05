Online-Unterricht In Friesoythe: Nachhilfelehrer warten auf Neustart

Friesoythe Klassische Nachhilfe sieht so aus: Die Lehrerin sitzt neben dem Schüler und guckt ihm über die Schulter. In Zeiten von Mindestabständen kann das aber nicht funktionieren – zum Leidwesen von Nachhilfeschülern und -lehrern. Beate Zachewitz etwa bietet in ihrem „Lernstudio“ in Friesoythe Nachhilfe von der 1. bis zur 10. Klasse an, Mathe, Englisch, Deutsch. Seit die Schulen wegen der Corona-Krise geschlossen wurden, durfte auch sie keine Nachhilfe mehr erteilen, zumindest keinen Präsenzunterricht.

Elisabeth Nordlohne BILD: privat Elisabeth Nordlohne BILD: privat Beates lernstudio und Pädagogisches Förderinstitut Beate Zachewitz führt seit 2007 „Beates Lernstudio" am Großer Kamp West 37 in Friesoythe. Elisabeth Nordlohne leitet das Pädagogische Förderinstitut an der Bahnhofstraße 19 in Friesoythe. zachewitz.bplaced.net/ www.pfi-lernen.de/standorte/friesoythe

Nachhilfe für Prüflinge

Zwar habe sie auch Nachhilfeunterricht per Video-Chat angeboten, aber nur wenige nehmen das an. Das liegt auch daran, dass dieser Ersatzunterricht mit Aufwand verbunden ist: Die Schüler schicken die erledigten Aufgaben vorab per Mail, wenn sie handschriftlich erfolgt sind, müssen sie sie erst noch abfotografieren. Und dann kann Zachewitz ihren Schützlingen eben nicht über die Schulter gucken. „Der Lerneffekt ist nicht so nachvollziehbar“, sagt Zachewitz. „Homeschooling und Online-Nachhilfe können Präsenzunterricht nicht ersetzen.“

Ihre Nachhilfeschüler warteten sehnsüchtig darauf, dass die Schule für alle wieder startet – und dass es auch mit der Nachhilfe vor Ort weitergeht. Immerhin jene, die in diesem Schuljahr Abschlussprüfungen schreiben, dürften ab sofort wieder zum Nachhilfeunterricht kommen. Erfahren hat Zachewitz dies Ende vergangener Woche. Als selbstständige Nachhilfelehrerin muss sie sich selbst informieren, welche Regeln auch für sie ab wann gelten – nicht immer einfach, wenn sich die Regelungen ständig ändern.

Beim Ordnungsamt des Landkreises Cloppenburg hat sie sich am Freitag vergewissert, dass die Erlaubnis zum Präsenzunterricht für Abschlussprüflinge auch für sie gelte. „Wenn ich die Schülerinnen und Schüler informiere, werden sie sich sicherlich freuen“, sagt Zachewitz.

Mit Über-die-Schulter-Gucken ist trotzdem erst einmal nichts: Beim Nachhilfeunterricht für die Prüflinge in Zachewitz’ Lernstudio muss trotzdem ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen Lehrerin und Schülern – bei Gruppenunterricht auch zwischen den Schülern – eingehalten werden. Dafür, dass alle Schutzmasken tragen und die Hände desinfizieren muss sie auch sorgen. Aber immerhin geht es weiter – seit Mitte März hatte Zachewitz so gut wie keine Einnahmen mehr. Deshalb hofft sie auf weitere Lockerungen, die das Unterrichten wieder ermöglichen.

Förderinstitut leidet

Auch das Pädagogische Förderinstitut (PFI) Friesoythe leidet unter den anhaltenden Beschränkungen und Unsicherheiten, von denen gerade private Bildungseinrichtungen betroffen seien. „Wir schwimmen total, weil wir keinen Anhaltspunkt haben, wann es für uns weitergeht“, sagt Elisabeth Nordlohne. Sie leitet die Standorte des PFI in Friesoythe und Cloppenburg. Sie habe jetzt erfahren, dass sie zwar keinen Präsenzunterricht im Institut anbieten, wohl aber zu den Schülerinnen und Schülern nach Hause dürften. „Nur, wie soll das funktionieren?“

Video keine Lösung

Video-Unterricht sei für das PFI in den meisten Fällen keine Lösung: Das Institut hilft vor allem bei Legasthenie und Dyskalkulie, also Kindern und Jugendlichen mit Lese- und Schreib- sowie Rechenschwäche. „Online-Unterricht hat nicht den entsprechenden Wert.“

Dabei, vermutet sie, sei vor allem jetzt die Not groß bei den Schülerinnen und Schüler, die sie seit zwei Monaten nicht unterstützen dürfen. Gerade denen, die zusätzliche Unterstützung beim Lernen brauchen, können die Eltern zuhause oft nicht helfen, weil sie selbst Schwierigkeiten haben. Der Präsenzunterricht in den Schulen erfolgt aber noch immer nur zum Teil. Schülerinnen und Schüler müssen einen großen Teil an Aufgabenpaketen zu Hause erledigen. „Es gibt sicherlich viele Eltern, die da schwer unterstützen können“, sagt Nordlohne.

Sie fühlt sich von der Politik alleingelassen. „Ich glaube, die haben uns überhaupt nicht auf dem Zettel.“ Dabei, sagt sie, könnten Nachhilfe- und Förderinstitute den Unterricht unter den geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften viel besser steuern. „Bei uns sind ja nicht so viele Kinde wie in den Schulen.“ Aber bis jetzt gebe es nicht einmal Aussicht für den Wiederbeginn.