Herzlichen Glückwunsch nach Friesoythe: Heute werden Joop und seine Uroma 100 Jahre alt

Friesoythe Als hätte er es unbedingt gewollt: Eigentlich hätte der kleine Joop schon am 5. Dezember 2015 auf die Welt kommen sollen. Doch er wollte wohl noch die vier Tage bis zum 9. Dezember warten, damit er genau 90 Jahre nach seiner Uroma das Licht der Welt erblicken konnte. So feiern Joop und Margaretha Meerjans aus Pehmertange an diesem Mittwoch zusammen ihren 100. Geburtstag – die Uroma wird 95, der Urenkel 5 Jahre alt.

Ein Herz und eine Seele

Mit 95 noch fit

Schon seit Joops Geburt hängen die beiden aneinander. Das ist auch kein Wunder, denn die Uroma wohnt gleich nebenan in der Einliegerwohnung. „Joop geht nicht ins Bett, ohne seiner Uroma Gute Nacht zu sagen. Sie sind ein Herz und eine Seele“, verrät seine Mutter Kristin Meerjans-Thunert. Denn ihr Sohn Joop ist einfach gerne bei seiner Uroma. Gleich morgens geht es die Treppe runter und links in Uromas Wohnung. „Wenn wir ihn mal nicht finden können, braucht man nur rüber zur Uroma zu gehen und da sitzt er dann“, verrät die Mutter. Bei seiner Oma Heta, so wird Margaretha in der Familie und von Freunden eigentlich nur genannt, fühlt sich Joop immer sichtlich wohl.

Und der Uroma geht es genauso, denn mit 95 Jahren ist sie noch recht fit unterwegs und lässt sich den täglichen Spaziergang über den großen Hof an der Pehmertanger Straße nicht entgehen. Zusammen mit ihrem Mann Heinrich Meerjans, der bereits 2007 verstarb, lebte sie seit der Hochzeit auf dem Hof der Familie. „Ihr Mann hat beim Katasteramt gearbeitet und sie hat eigentlich den Hof geschmissen“, sagt die Mutter von Joop.

Viel Nachwuchs

Nachwuchs hat die Uroma aus Pehmertange aber reichlich. Zusammen mit ihrem Mann Heinrich wurde sie Mutter von Georg, Maria, Ludger und Günther. Dazu kamen elf Enkelkinder und jetzt schon zehn Urenkelkinder – das elfte ist aber auch schon unterwegs. „Die Familie hat Heta immer viel bedeutet“, sagt Kristin Meerjans-Thunert über die gebürtige Thülerin. An ihren alten Heimatort denkt Heta noch sehr oft. „Wenn Besuch da ist, erzählt Oma Heta immer von der Talsperre. Da muss man ihrer Meinung nach auf jeden Fall einmal gewesen sein“, sagt die Mutter ihres Urenkels.

Ohne Oma nicht ins Bett

Joop Meerjans selber freut sich natürlich an diesem Mittwoch auch schon, mit seiner Uroma zusammen zu feiern. Durch seine Geburt hat er den vergangenen runden Geburtstag – Hetas 90. – ja leider verpasst. „Alle saßen bei Pollmeyer zum Feiern, nur ich musste im Krankenhaus bleiben“, erinnert sich Kristin Meerjans-Thunert und erzählt es mit einem Schmunzeln. Dafür hat es der kleine Nachwuchs aber dann pünktlich zum 90. Geburtstag auf die Welt geschafft.

Und auch am 95. Geburtstag an diesem Mittwoch wird es heute Abend von Joop wieder heißen: „Gute Nacht Uroma!“