Plakataktion Soll Wachrütteln: Friesoytherin setzt Zeichen der Solidarität mit Flüchtlingen

Friesoythe Zwei historische Figuren in Friesoythe zeigten am Wochenende eine besondere Botschaft. Sowohl Vierfuß als auch die Schmied-Statue an der Lange Straße wurden mit Plakaten ausgestattet. Unter dem Hashtag „LeaveNoOneBehind“ machten sie mit Forderungen wie „Griechische Lager sofort evakuieren“ und Slogans wie „Solidarität hat keine Grenzen“ auf die Situation in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufmerksam. Auch am Kreisverkehr an der Moorstraße hing ein Transparent an einem Bauzaun.

Hinter den Plakaten steckt die Friesoytherin Lena Wewer. „Mit dieser Aktion möchte ich auf die Situation der Menschen in den griechischen Lagern aufmerksam machen, wo eine vielfach missachtete humanitäre Notlage herrscht. Wir erleben hier in Europa derzeit eine menschenrechtliche, gesundheitliche und politische Katastrophe“, sagt die 29-Jährige, die zurzeit in Berlin lebt. Das Corona-Virus verschlimmert laut Wewer die Lage in den Lagern weiter. „Die weltweite Corona-Pandemie bedroht nicht nur die EU -Bürger, sondern auch geflüchtete Menschen an unseren Außengrenzen. Wir müssen mehr denn je solidarisch handeln und jene unterstützen, die von dieser Katastrophe schwer betroffen sind“, sagt die Aktivistin.

Besonders will sie mit der Aktion auch die Bürger in ihrer Heimatstadt wachrütteln und auf das Thema aufmerksam machen. „Ich hoffe, dass die Bürger meiner Heimatstadt demgegenüber auch solidarisch sind, denn wir hier im ländlichen Raum führen ein ruhiges und sorgenfreies Leben, fern ab von Notlagen und anderen Katastrophen und gerade deswegen ist es wichtig, ein Zeichen der Solidarität zusetzen“, sagt Wewer.

Das Plakat an der Vierfuß-Statue wurde bereits von Unbekannten am Sonntag wieder entfernt.