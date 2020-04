Corona-Krise Im Nordkreis Cloppenburg: Taxiunternehmen sind durch das Virus ausgebremst

Friesoythe /Saterland Nur vier statt vierzig bis sechzig Fahrten pro Tag und am Wochenende tote Hose: Die Corona–Krise hat auch Taxiunternehmen wie das von Heinz Schnieders in Gehlenberg ausgebremst. Seit Mitte März Kontaktbeschränkungen gelten und Schulen geschlossen wurden, habe er Einbußen von rund 90 Prozent, sagt Schnieders. Derzeit besteht sein Geschäft fast ausschließlich aus Patiententransporten.

Kurzarbeit für Fahrer

Normalerweise übernimmt sein Taxibetrieb auch Fahrten zu Schulen und Kitas. Das laufe langsam wieder an. Ganz anders natürlich die Wochenendfahrten: keine Hochzeiten, keine Vereinsfeste, keine sonstigen Feiern.

Schnieders beschäftigt sechs Fahrer in Vollzeit, etwa zehn weitere auf 450-Euro-Basis. Zwei seiner Angestellten seien bereits in Kurzarbeit, der Rest baue gerade noch Überstunden ab. Sieben der elf Fahrzeuge stehen derzeit still.

Der 51-Jährige geht davon aus, dass der Ausnahmezustand noch bis Ende des Jahres andauert. Die aktuellen Lockerungen sieht er kritisch: „Ich glaube, das ist ein Fehler.“ Er befürchtet eine zweite Infektionswelle.

Trotzdem sieht Schnieders die Situation noch recht gelassen. Er habe noch andere Rücklagen, sagt er. Seine eigene Existenz sieht er daher nicht bedroht. Jedoch: „Mitbewerber, die keine Rücklagen haben, werden sicherlich zu beißen haben.“

Soforthilfe

Die Corona-Soforthilfe von Land und Bund für Soloselbstständige und Kleinunternehmer hat er dennoch beantragt und das habe auch gut funktioniert. Es seien ja doch extreme Kosten, die trotz Flaute weiterlaufen, Sozialabgabe und Versicherung beispielsweise. Schwarz sieht er allerdings, sollte die Krise noch länger andauern. „Wenn das so weitergeht und womöglich noch eine zweite Welle hinterherkommt, müsste der Staat noch mal eingreifen.“

im Nahverkehr gilt auch für Fahrgäste in Taxen.

Auch Taxi-Unternehmer Andre Stoppelmann bekommt die Krise mit fast 70 Prozent Einnahmeverlust deutlich zu spüren. Auch er hat mit hat mit seinem Unternehmen „Taxi Saterland“ die drei großen Standbeine Schulfahrten, Patiententransporte und Wochenendfahrten, vor allem im Saterland und in Friesoythe. „Die Wochenenden sind komplett weggebrochen“, sagt Stoppelmann. Von seinen 58 Autos sind an Wochenenden normalerweise 25 im Einsatz. Derzeit hat er insgesamt nur 23 Fahrzeuge am Laufen.

Für seinen Betrieb hat Stoppelmann Kurzarbeit beantragt – ein gutes, sinnvolles Instrument, wie er sagt. „Das hilft total.“ Etwa die Hälfte seiner rund 100 Angestellten profitiert davon, die übrigen sind Aushilfen. „Die bleiben gerade zuhause“, sagt er.

Die Fahrer sind mit Mundschutz und Desinfektionsmittel ausgestattet, Fahrgäste sollen, wenn möglich, hinten einsteigen. Auch einen „Spuckschutz“, eine Acrylscheibe zwischen Fahrer- und Passagierbereich, hat er in seine Taxis Fahrzeuge eingebaut – einige Investitionen.

Konstantes Standbein

Stoppelmann bietet auch Flughafentransfers an. Dass auf Flüge nach Asien vermehrt verzichtet wurde, bekam er schon Anfang des Jahres zu spüren. Mitte März kam dann der Einbruch. „Zum Glück“, sagt er, „haben wir die Krankentransporte als Standbein. Das läuft weiter, und auch die Schulfahrten gehen jetzt wieder los.“

Noch etwas bezeichnet er als sein Glück: Dass sein Betrieb bei den Beförderungsmöglichkeiten breit aufgestellt ist. Wäre er nicht schon seit 18 Jahren am Markt, hätte er Zweifel, ob er als Taxiunternehmer die Krise lange durchhalten könnte. „Ein paar Monate geht das“, sagt er, aber: „Die Krise frisst die Reserven auf, die ich mir zugelegt hatte.“

Staatliche Hilfen möchte er, so lange es geht, aber nicht in Anspruch nehmen, sagt Stoppelmann. Er blickt, trotz allem, zuversichtlich in die Zukunft: „Aus jeder Krise kann auch etwas Neues entstehen.“ Dennoch glaubt er, dass das Wochenendgeschäft nie mehr so wie früher laufen wird. „Vielleicht geht es ab Herbst langsam wieder los. Aber wer weiß, welche Veranstaltungen und Diskotheken dann noch da sind.“ Auch Flughafenzubringer werden wohl auf lange Sicht nicht mehr in der gewohnten Form nachgefragt werden, vermutet er.