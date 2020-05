Spuckschutz Aus Friesoythe: Mit Plexiglas gegen die Coronaviren

Friesoythe Eigentlich werden bei Lackimedien Werbetechnik an der Elbestraße Firmenschilder produziert, Wegweiser für große Gebäude oder Werbebanner. Aber mit der Corona-Krise gibt es für die Werbetechniker ein weiteres Aufgabenfeld: Spuckschutz bauen. „Die ersten waren die Apotheken“, berichtet Chef Robert Janssen.

Vorrat beschafft

Offenbar sagte ihm irgendetwas, dass es dabei nicht bleiben würde. Er beschaffte einen Vorrat an fünf Millimeter starken Plexiglas platten. „Die Nachfrage ist groß, jeder schreit nach den Platten“, berichtet Janssen, dessen Vorrat inzwischen fast aufgebraucht ist. Derweil ist der Plexiglasmarkt ziemlich leer gefegt. Seine Nachbestellung ist für den 16. Juni, also in fünf Wochen, angekündigt.

Einen Auftrag der Caritas-Werkstätten Altenoythe konnte Lackimedien nur übernehmen, weil die Caritas ihre eigenen Lieferanten und Verbindungen angezapft haben, denn in dieser Woche sollen die Beschäftigten in die Behindertenwerkstätten zurückkehren. 50 Aufsteller müssten bis dahin auf den Arbeitstischen postiert werden, damit sich die Beschäftigten wieder wie gewohnt gegenüber sitzen können. Doch fünf Millimeter starkes Plexiglas war nicht mehr zu bekommen. Die Caritas besorgte daher acht Millimeter dickes Material, dass dann bei Lackimedien computergesteuert ausgefräst werden konnte.

Lackierer Robert Janssen gründete Lackimedia Werbetechnik 1980. Seine ersten Aufträge seien damals die Bandenwerbung am Spielfeldrand des SV Hansa gewesen, berichtet er. Allerdings arbeiteten Schilder- und Lichtreklametechniker damals noch unter komplizierteren Bedingungen: „Ich habe im Keller mit einem Bildwerfer angefangen“, berichtet Janssen. Ein Entwurf wurde also mit einem Projektor auf das Material geworfen, und wie beim Übertragen eines Nähschnittmusters mit einem Nadelrädchen übertragen. Folienbuchstaben mussten dann mit der Hand ausgeschnitten werden. Fahrzeuge wurden damals noch mithilfe von Schablonen lackiert. Um 1986 habe er sich dann einen Schneidplotter zugelegt, der schneller und exakter schneiden konnte, die aber vorher unerschwinglich gewesen seien, berichtet Janssen.

Heute arbeitet die Firma Lackimedia Werbetechnik, in die inzwischen Tochter Christina Janssen, als Meisterin für Schilder- und Lichtreklame (Werbetechnik) eingestiegen ist, mit Laserplottern, die Folien aller Couleur ausschneiden, Großdruckern, die Banner bis 160 Zentimeter Breite und unendlicher Länge fertigen können, und eben mit einer Fräse, die neben Plexiglas auch Alublech scheiden kann, aus der zum Beispiel Buchstaben geformt werden können, die dann – farbig lackiert – große plastische Firmenschriftzüge bilden.

Kleines Zusatzgeschäft

Für den Handwerksbetrieb habe die Corona-Krise nicht so schmerzhafte Auswirkungen gehabt, berichtet Robert Janssen, der froh ist, dass der Kreis Cloppenburg bisher glimpflich davon gekommen ist, was die Infektionszahlen betrifft. Die Aufträge seien zwar merklich zurückgegangen. „Wir hatten aber noch Aufträge abzuarbeiten. Und wir Handwerker konnten ja durcharbeiten. Wir konnten die Laden aufrechterhalten.“ Das Geschäft mit dem Spuckschutz sei indes nur ein kleines Zusatzgeschäft, dass den Umsatzrückgang nicht auffange.