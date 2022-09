Weltkindertag in Friesoyther Kindergarten: Wie sie die Welt gestalten würden

Doppelter Kindertag

In mehr als 145 Ländern wird ein Kindertag gefeiert. An diesem Tag soll auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern aufmerksam gemacht werden.

In Deutschland gibt es sogar zwei Kindertage: der Weltkindertag am 20. September und der Internationale Kindertag am 1. Juni. Letzterer stammt noch aus der Zeit der DDR. Vor allem in sozialistischen Ländern und so auch der ehemaligen DDR wurde der 1. Juni als Kindertag eingeführt. Auch nach der Wiedervereinigung wird in einigen Gebieten noch an diesem Datum gefeiert – in manchen Regionen werden auch beide Kindertage berücksichtigt.

Nur in Thüringen ist der Weltkindertag seit 2019 ein gesetzlicher Feiertag und die Einwohner dort haben schul- oder arbeitsfrei.