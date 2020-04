Prozess Startet Am Oldenburger Landgericht Neu: In großem Stil mit Drogen gehandelt

Garrel /Oldenburg Neu gestartet ist am Dienstag vor dem Oldenburger Landgericht der Mammut-Drogenprozess gegen die fünf Männer und Frauen aus Garrel und Oldenburg, die sich wegen eines massiven Drogenhandels verantworten müssen. Ein erstes Verfahren war nach vier Verhandlungstagen geplatzt, weil ein Richter längerfristig erkrankt war. Nun muss das Verfahren ganz neu aufgerollt werden.

Bei den beiden Hauptangeklagten handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus Garrel und einen 40-jährigen Mann aus Oldenburg. Auch die Mutter des 28-Jährigen sitzt mit auf der Anklagebank. Den beiden Hauptangeklagten, die in Haft sitzen, wird vorgeworfen, in großem Stil mit Kokain und Marihuana Handel getrieben zu haben, die drei anderen Angeklagten sollen dazu Beihilfe geleistet haben.

Was die Sache für den 40-Jährigen besonders brisant macht, ist der Umstand, dass neben den Drogen, die in seiner Wohnung gefunden worden waren, griffbereit eine geladene Maschinenpistole gelegen haben soll. Angeklagt ist deswegen ein bewaffneter Drogenhandel. Mindeststrafe hierfür: fünf Jahre Gefängnis. Als der 40-Jährige dann in einem Pkw mit einem Kilogramm Marihuana festgenommen wurde, soll unter dem Beifahrersitz eine weitere Waffe gelegen haben. Auch der 28-Jährige aus Garrel soll bewaffnet gewesen sein, als er auf dem Parkplatz eines Oldenburger Autohauses festgenommen wurde.

Das Verfahren hatte von Anfang an unter besonderer Bewachung gestanden. Und das hat mit dem 40-jährigen Hauptangeklagten zu tun. Er ist der Cousin des spurlos verschwundenen Ex-Rocker-Club-Mitglieds Rezan Cakici.

Die Suche nach ihm hatte die tödlichen Schüsse an der Nadorster Straße in Oldenburg nach sich gezogen. Dort hatte ein Mitinhaber einer Trockenbaufirma den Onkel von Rezan in Notwehr erschossen, als dieser nach Rezan fragte und den anwesenden Mitinhaber angriff. Der zweite Mitinhaber der Firma soll der 40-jährige Hauptangeklagte sein. Das Landgericht hat das Mammutverfahren bis in den Sommer terminiert.