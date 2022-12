Weihnachtssingen in Garrel: Rund 300 Gäste stimmen Lieder im Stadion an

Garrel Etwa 300 Gäste folgten trotz Dauerregens am Abend vor dem Heiligen Abend der Einladung des BV Garrel zum Weihnachtssingen im Stadion an der Schulstraße. „Wir sind überrascht und freuen uns, dass trotz des widrigen Wetters noch so viele gekommen sind“, sagte Frank Janssen vom BV Garrel. Zum vierten Mal lud der BVG ins Stadion an der Schulstraße ein.

Nach zweijähriger Unterbrechung konnten die Gäste zum ersten Mal auf der neuen Tribüne Platz nehmen, die nicht nur den Fußballern beste Möglichkeiten bietet, sondern auch sehr gut für das gemeinschaftliche Singen geeignet ist. Allen Gästen, darunter auch etliche Familien, wurde zu Beginn ein Liederheft mit den schönsten Weihnachtsliedern überreicht. Als Moderator fungierte Hubert Looschen , der die Liedwünsche erfragte. Zu Beginn gedachte er des verstorbenen Pfarrers Alfons Diekmann und eines Mitgliedes der „Packsband Band“. Adolf Exner begleitete die Lieder auf seinem Akkordeon. Günther Deeken sorgte dafür, dass alle Gäste die Ansagen und das Singen gut hören und verfolgen konnten. Gast des vierten Weihnachtssingens war auch Bürgermeister Thomas Höffmann mit seiner Frau, deren Liedwunsch – „Süßer die Glocken nie klingen“ – natürlich angestimmt wurde.

Die „Packsband Band“ eröffnete das Weihnachtssingen. Paula Gelhaus trug eine Weihnachtsgeschichte vor. Mitglieder des DRK-Ortsverbandes sangen mit und standen für Notfälle zur Verfügung. Garrels Feuerwehr half bei der Ausleuchtung und sorgte für Sicherheit. Nach dem etwa einstündigen gemeinsamen Singen nutzten viele Gäste die Möglichkeit, mit ihren Freunden und Bekannten einen Glühwein zu trinken.

Die Idee des Weihnachtssingens in einem Stadion stammt von dem Fußball-Bundesligisten Union Berlin. Aus einer heimlichen Aktion einiger Mitglieder entstand ein großes Event. In diesem Jahr kamen 28.500 Gäste. Das Weihnachtssingen im Stadion des BV Garrel wird organisiert von Maria Schöning und Karina Janssen, die sich auf die Hilfe vieler Aktiver des BV Garrel verlassen können.