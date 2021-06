Astrazeneca für jeden: Ärzteehepaar startet offene Impfaktion in Garrel

Garrel Zu einer offenen Impfaktion am kommenden Freitag, 18. Juni, ruft das Ärzteehepaar Dr. Silke Krehmeier und Dr. Ulrich Krehmeier in Garrel vor der Praxis der Allgemeinmedizinerin Silke Krehmeier an der Kreyenbergstraße 1 auf. Von 8.30 bis 12 Uhr können Interessierte über 18 Jahre ohne Voranmeldung vorbeikommen, um sich den Impfstoff von Astrazeneca spritzen zu lassen. „Wer geimpft werden möchte, ist herzlich willkommen“, sagte Dr. Silke Krehmeier im Gespräch mit unserer Redaktion. Geimpft werde ausschließlich Astrazeneca-Impfstoff solange der Vorrat reicht. 300 Dosen – das gemeinsame Kontingent der Ärzte – würden verimpft.

Impfpass mitbringen

Hintergrund der Aktion: Das Telefon in der Praxis stehe wegen der hohen Nachfrage nach Impfterminen nicht mehr still, die Mitarbeiter seien überlastet, schilderte die Hausärztin den Praxisalltag.

Ausgenommen von der Impfung seien Personen, die in der Vergangenheit bereits Thrombosen hatten oder an eine Blutgerinnungsstörung leiden. Mitbringen müssen die Impfwilligen Impfpass, Personalausweis und Krankenversicherungskarte. Zudem sollte der Aufklärungs- und Anamnese-Bogen – erhältlich auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts – mitgebracht werden. Krehmeier: „Wir hoffen, dass viele kommen.“

Landkreis befürwortet

Der Landkreis als Betreiber des Impfzentrums begrüßt die Initiative der Ärzte. „Wir beurteilen es als positiv, wenn Ärzte solche Aktionen starten“, so Kreissprecher Frank Beumker. Angemeldet werden müsse die Aktion nicht. Der Kreissprecher wies aber darauf hin, dass Abstands- und Hygieneregeln bei den Wartenden eingehalten werden müssten.

Im Landkreis Cloppenburg ist die Aktion eine der ersten. In den vergangenen Wochen waren hunderte Impfwillige nach Bunde in Ostfriesland gefahren. Dort hatte eine Arztpraxis bisher zwei Impfaktionen durchgeführt. Zuletzt hatte die Praxis rund 500 Dosen des Herstellers Johnson & Johnson verimpft.