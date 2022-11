Theater in Kampe: St. Joseph Spölköppel bringt „Schüttenbeer in Dinkelhuesen“ auf die Bühne

Kampe Theaterspielen aus Leidenschaft. Das trifft auf die Laiendarsteller der St. Joseph Spölköppel ut Kampe zu. Schon seit Jahren erfreuen sie ihr Publikum mit ihren Aufführungen. Nun sind sie alle froh, nach einer Pause wieder mit einem neuen plattdeutschen Schwank die Bretter der Bühne im kommenden Jahr betreten zu können. Dazu wird schon kräftig im Sportlerheim des Sportclubs Kampe-Kamperfehn an der Röbkenbergstraße in Kampe geprobt. Sie proben für das Lustspiel „Schüttenbeer in Dinkelhuesen (Schützenfest in Dinkelhausen)“.

Frauen unzufrieden

Unheil komplett

Zum Inhalt: Über Jahrzehnte wurde das Schützenfest in Dinkelhuesen in großer Harmonie gefeiert, doch plötzlich steht Ungemach ins Haus, dies wird auf einer Vorstandssitzung deutlich. Der Schützenpräsident Willi Zastermann ( Dierk Ortmann ) hat noch nie etwas von Schützinnen in seinem Verein gehalten. Doch plötzlich geben sich die Frauen nicht mehr nur mit der Mitgliedschaft im Verein zufrieden, sie wollen auch um die Königswürde mitschießen, erklärt die Leiterin der Damenschießgruppe, Silvia Schuhmacher Kerstin Ackermann ). Als der Vorsitzende meint, dies sei doch Männersache und von Schießmeister Kalle Kreuzer (Ludger „Fatti“ Kohake) und Kassenwart Bruno Bräsig ( Alois Beckmann ) unterstützt wird, bricht das Unheil über die Schützen herein. Die Frau des Vorsitzenden, Hilde Zastermann (Petra Tamling), droht mit der Blockade des Schützenfestes.

Doch damit nicht genug. Der neue Pfarrer Engel (Günter Meyer) will auf Beerdigungen nicht mehr das traditionelle Posaunensolo für die verstorbenen Schützen spielen lassen. Kirchenvorstand Otto Kröger (Jan Benkens) steht natürlich auf der Seite des Pfarrers. Komplett wird das Unheil für die Schützen, als der Prüfer vom Bauamt, Markus Schmidt (Lukas Beckmann), den neuen Schießstand wegen baulicher Mängel schließen will. Ein gewichtiges Wort bei allem hat auch Vereinswirtin Lotti Henkelmann (Brigitte Meyer), die über alles und jeden Bescheid weiß, beizutragen. Aushilfskellnerin Elke Zastermann (Laura Tamling) sowie Erna Hasemann (Manuela Block) sorgen für weitere Höhepunkte in dem an Turbulenzen, Missverständnissen und Dramatik reichen Stück. Mit von der Partie ist auch Silvia Bauer die bei den Aufführungen – sollte es nötig sein – das weiterhelfende Stichwort gibt. Für die Tontechnik sorgt Ewald Schmidt.

Zur ersten Aufführung am Freitag, 3. März 2023, um 15 Uhr sind die Senioren eingeladen. Neben dem humorvollen Theaterstück dürfen sie sich über Kaffee und Kuchen freuen. Weitere Aufführungen sind wie folgt geplant: Samstag, 4. März, 19.30 Uhr, Sonntag, 5. März, 11 Uhr, mit Frühschoppen, Freitag, 10. März, Samstag, 11. März, mit After Show-Party, und 18. März, jeweils um 19.30 Uhr, Sonntag, 19. März , 15 Uhr, mit Kaffee und Kuchen, Samstag, 25. März, um 19.30 Uhr mit After-Show-Party und Sonntag, 26. März, um 15 Uhr, wieder mit Kaffee und Kuchen.