Schützenverein Kampe-Ikenbrügge: Gehlenberg trifft gleich doppelt ins Schwarze

Kampe Die gekrönten Häupter der Schützenvereine im Schützenkreis „Alter Amtsbezirk Friesoythe“ waren mit ihrem Gefolge jetzt in Kampe zusammengekommen, um aus ihrer Mitte die besten Schützinnen und Schützen sowie die neuen Kreiskönige zu ermitteln. Auf der Anlage des gastgebenden Schützenvereins Kampe-Ikenbrügge gab es spannende und faire Wettkämpfe.

Neues Jugendkönigspaar

Unter der Leitung von Präsident Olaf Eilers , Kreissportleitern Maria Eilers , Stellvertreterin Annika Henken , sowie dem gastgebenden Vorsitzenden Markus Stoff , waren zunächst am Nachmittag die Jugendlichen an der Reihe, um das Königspaar auf Schützenkreisebene zu ermitteln. 48 Jugendliche aus zwölf Vereinen nahmen an dem Wettstreit teil.

Nach der Auswertung der Schießergebnisse wurden Sebastian Kemper vom Schützenverein Altenoythe und Sina Schütte vom Schützenverein „Hubertus“ Scharrel als neues Jugend-Kreiskönigspaar proklamiert. Kemper erzielte 50,3 Ringe, Schütte 51,3 Ringe. Erster Ritter ist Dirk Eihusen vom Schützenverein Altenoythe (49,9), zweiter Ritter Jury Barban von der Schützengilde Barßel (49,6). Erste Hofdame ist Laura Waterkamp vom Schützenverein Altenoythe (50,7), zweite Hofdame ihre Vereinskollegin Talea Stoff (49,9).

Auch der Lichtpunktkönig wurde ausgeschossen. Bei den Mädchen gewann Emma Heyen vom Schützenverein Neuland mit 50 Treffern, bei den Jungen Lennox Büscherhoff von der Gilde Barßel mit 44,5.

Recht spannend verliefen die Wettkämpfe bei den Erwachsenen. Insgesamt schossen 75 Grünröcke aus zwölf Vereinen. Es sei eine sehr starke Beteiligung gewesen, freute sich Präsident Eilers. Sowohl Kreiskönig als auch Kreiskönigin kommen vom Schützenverein Gehlenberg.

51,5 Ringe

Den Titel des Kreiskönigs sicherte sich Klaus Kramer mit 51,5 Ringen. Mit der gleichen Trefferzahl wurde Arno Marks von „Gut Ziel“ Strücklingen erster und Martin Kuck von „Hubertus“ Scharrel zweiter Ritter. Hier fiel die Rangfolge im Stechen.

Neue Kreiskönigin ist Daniela Lüker mit 50,4 Ringen, erste Hofdame Annika Henken vom Schützenverein Kampe-Ikenbrügge (51,6), zweite Hofdame Annette Brinkmann von der Gilde Barßel (51,4).

Kreiskönig und Kreiskönigin konnten nur regierende Majestäten werden. Um den Titel Hofdame oder Ritter konnten sich alle anderen Mitglieder der Königshäuser bewerben. Seinen Dank sprach Präsident Eilers dem Schützenverein Kampe-Ikenbrügge und seinem ersten Vorsitzenden Stoff für die Durchführung des Wettkampfers und die gute Verpflegung aus.