50 Neuinfektion im Kreis am 11. November: Drei weitere Tote in der Stadt Cloppenburg

Kreis Cloppenburg Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Mittwoch, 13.30 Uhr, auf 2811 gestiegen. Es lägen 50 neue positive Testergebnisse aus elf der 13 Städte und Gemeinden vor, teilte die Kreisverwaltung mit. Da zeitgleich 97 Personen genesen sind, sinkt die Zahl der aktuellen Coronafälle auf 905.

• Elf auf Intensivstation

Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt hat um 9 Uhr eine 7-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner von 220,3 für den Landkreis Cloppenburg errechnet. Die drei Krankenhäuser im Kreisgebiet haben dem Landkreis Cloppenburg gemeldet, dass 39 Corona-Infizierte stationär behandelt werden, elf von ihnen auf der Intensivstation.

• drei weitere Tote

In der Stadt Cloppenburg sind zwei Frauen (Geburtsjahrgänge 1928 und 1929) sowie ein 92-jähriger Mann im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. „Ich spreche den Angehörigen der drei Verstorbenen mein herzliches Beileid aus“, erklärte Landrat Johann Wimberg (CDU). Damit gibt es insgesamt 14 Covid-19-assoziierte Todesfälle im Landkreis. Die Neuinfektionen verteilen sich auf verschiedene Bereiche, sie sind keinem Infektionsschwerpunkt zuzuordnen.

• Corona-Verstöße

Zu mehreren Corona-Verstößen kam es am Dienstagnachmittag im Cloppenburger Stadtgebiet. Um 14.15 Uhr wurden auf dem Marktplatz ein 31- und ein 32-Jähriger festgestellt, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Zwischen 16.45 und 17.20 Uhr wurden in der Fußgängerzone in der Langen Straße insgesamt elf Männer und Frauen im Alter von 15 bis 65 Jahren kontrolliert, die keine Mund-Nasen-Bedeckungen trugen. Gegen sie alle wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

• Mehr Platz

Der Landkreis Cloppenburg hat – wie berichtet – am 7. November festgelegt, dass Gottesdienstbesucher beim Singen einen Platz von zehn Quadratmetern benötigen. Kinder im Alter von bis zu drei Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen. Deshalb dürfen in der Cloppenburger St.-Josef-Kirche nur noch maximal 80 Personen bei Gottesdiensten dabei sein. Die Hocker, die bisher zur Verfügung standen, sind weggeräumt, teilte die Gemeinde mit.

• Keine Adventsidylle

Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr keine Adventsidylle am Galgenmoorsee geben. Ebenso muss die traditionelle Adventsfeier für die Senioren der Ortschaft ausfallen. Das teilte der Vorstand des Ortsvereins am Mittwoch mit.

• Auktion verschoben

Auch die für Mittwoch, 25. November, 10 Uhr, in der Cloppenburger Münsterlandhalle geplante 874. Zuchtrinderauktion der Masterrind GmbH wurde abgesagt. Der Verkauf von mehr als 300 Rindern solle jetzt am 8. Dezember stattfinden.

• Kein Kindertheater

Das für den 21. November geplante Kindertheater „Ein Fall für Freunde – Neues aus Mullewap“ hat die Stadt Cloppenburg am Mittwoch abgesagt. Ein Ersatztermin ist aktuell für den 17. April 2021 geplant. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer will, kann aber auch seine Karten ab sofort in der Roten Schule zurückgeben und bekommt dafür den Kaufpreis zurück.

Ob die geplante Aufführung von „Motte will Meer“ im Dezember unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden könne, sei aktuell noch offen, so die städtische Pressestelle. Für Fragen und weitere Infos stünden die Mitarbeiter der Roten Schule persönlich oder unter Telefon 0 44 71/ 70 98 89 zur Verfügung.